En keyifli sofralar için çeşit çeşit ara sıcak tarifleri
Kalabalık sofralarda bol sohbet eşliğinde yenen yemeklerde, ana yemekten önce, başlangıçlardan hemen sonra iştahınızı kaçırmadan, karnınızı çok doyurmadan atıştırdığınız yemeklerdir ara sıcaklar. Gözünüzün bebeğini parlatacak, masadaki sohbeti koyulaştıracak 8 ara sıcak tarifi, sofralarınızı süslemeniz ve misafirlerinizde unutulmaz hatıralar bırakmanız için bütün detayları ile burada…
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Suppli tarifi
Suppli, İtalyanların favori sokak lezzetlerinden sadece biri. Adını bazı yerlerde arancini olarak da duyabilirsiniz. Oldukça pratik ve ekonomik bir atıştırmalık olan suppli nasıl yapılır? Kalan pirinç pilavını kolaylıkla değerlendirebileceğiniz bu atıştırmalığın tarifi…
Mücver, ister kahvaltıda isterseniz de 5 çayında keyifle yiyebileceğiniz nefis bir lezzet. Kabak sevmeyenler bile köfteye benzeyen görünümü ile mücvere bayılacak. Ayrıca, hazırlaması da çok kolay. Sizde sofranızda çıtır çıtır kızarmış bu nefis tarife yer vermek isterseniz, işte yapılışı... Şimdiden afiyet olsun....
Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan içli köftenin yapımı biraz ustalık gerektirse de sonucunda ortaya nefis bir ara sıcak çıkıyor. İçli köfte için sofralarda ana yemekten rol çalıyor desek yeridir. İçli köftenin bütün detayları burada...
Orta Doğunun vazgeçilmez lezzeti olan falafel, nohut, kuru baharatlar ve yeşillik kullanılarak hazırlanıyor. Çıtır çıtır bu köfteye bir de yoğurtlu ve tahinli sos eklenince tadına doyulmaz bir hale geliyor. Üstelik vejetaryen ve vegan beslenmeyi tercih edenler için de enfes bir alternatif. Eğer siz de falafeli denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Muğla mutfağının eşsiz lezzetleri saymakla bitmez. Çok sevilenlerinden biri de çıntar mantarı kavurması. Genellikle Ege ve Akdeniz’de yetişen bu mantarı nar ekşili sosla yemeklerin yanında aperatif olarak sunabilirsiniz. Çok dikkatli tüketilmesi gereken mantarın kavurmasını herkes çok sevecek. Peki meşhur Muğla çıntar kavurması nasıl yapılır?
Özel günlerde sofralarda yer alacak, herkesin zevkle tüketeceği nefis bir atıştırmalık jambonlu kanepe. Kısa sürede yapılmasıyla da favoriniz olacak jambonlu kanepeyi kutlamalarda sofranızdan eksik etmeyin.
Yemek hazırlamak için gerekli malzemeleriniz yoksa bu tarif, sizin için tam da yokluktan doğan lezzet olabilir. Ana malzemesi bayat ekmek, su ve tereyağ olan papara isteğinize göre daha da zenginleştirebileceğiniz bir lezzet. İster atıştırmalık olarak isterseniz de bayat ekmekleri değerlendirmek için deneyebilirsiniz. İşte paparanın malzemeleri ve yapılışı... Afiyet olsun...
Hem midenizi hem de gözünüzü doyuracak olan volovanları hazırlamak çok kolay. Şekillendirdiğiniz milföy hamurunun özel kıymalı harcı sarmalamasıyla ortaya bu enfes kıymalı volovanlar çıkıyor. Bu çok lezzetli hamur işini denemek isterseniz, kıymalı volovan tarifimiz hemen aşağıda…