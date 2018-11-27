En keyifli sofralar için çeşit çeşit ara sıcak tarifleri

Papara tarifi Yemek hazırlamak için gerekli malzemeleriniz yoksa bu tarif, sizin için tam da yokluktan doğan lezzet olabilir. Ana malzemesi bayat ekmek, su ve tereyağ olan papara isteğinize göre daha da zenginleştirebileceğiniz bir lezzet. İster atıştırmalık olarak isterseniz de bayat ekmekleri değerlendirmek için deneyebilirsiniz. İşte paparanın malzemeleri ve yapılışı... Afiyet olsun...