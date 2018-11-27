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Hürriyet
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Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, Hürriyet Aile
Haber Giriş: 27 Kasım 2018 - 13:20 | 

En keyifli sofralar için çeşit çeşit ara sıcak tarifleri

Kalabalık sofralarda bol sohbet eşliğinde yenen yemeklerde, ana yemekten önce, başlangıçlardan hemen sonra iştahınızı kaçırmadan, karnınızı çok doyurmadan atıştırdığınız yemeklerdir ara sıcaklar. Gözünüzün bebeğini parlatacak, masadaki sohbeti koyulaştıracak 8 ara sıcak tarifi, sofralarınızı süslemeniz ve misafirlerinizde unutulmaz hatıralar bırakmanız için bütün detayları ile burada…

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1Suppli tarifi
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Suppli tarifi

Suppli, İtalyanların favori sokak lezzetlerinden sadece biri. Adını bazı yerlerde arancini olarak da duyabilirsiniz. Oldukça pratik ve ekonomik bir atıştırmalık olan suppli nasıl yapılır? Kalan pirinç pilavını kolaylıkla değerlendirebileceğiniz bu atıştırmalığın tarifi…

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2Mücver tarifi
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Mücver tarifi

Mücver, ister kahvaltıda isterseniz de 5 çayında keyifle yiyebileceğiniz nefis bir lezzet. Kabak sevmeyenler bile köfteye benzeyen görünümü ile mücvere bayılacak. Ayrıca, hazırlaması da çok kolay. Sizde sofranızda çıtır çıtır kızarmış bu nefis tarife yer vermek isterseniz, işte yapılışı... Şimdiden afiyet olsun....

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3Paçanga böreği
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Paçanga böreği

Yağda kızartılarak yapılan, pastırma severlerin hayır diyemediği paçanga böreği sofralarınızın en sevilen ara sıcaklarından olmaya aday. Paçanga böreğini denemek isterseniz detaylar burada...

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
4Karides güveç
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Karides güveç

İsteğinize göre bol kaşarlı olarak da yapabileceğiniz. Denizlerden sofralarınızı ısıtmaya gelmiş bir lezzet. "Güveçte karidesi hemen yapmak istiyorum" derseniz bütün incelikleri ile güveçte karides…

KARİDES GÜVEÇ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
5Mantar dolması
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Mantar dolması

Çok zamanınızı almadan yapabileceğiniz mantar dolmasının lezzetini misafirleriniz unutamayacak. Bu dolmanın tadı sohbet arasında misafirlerinizin aklından çıkmayacak...

MANTAR DOLMASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
6Yaprak ciğer
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Yaprak ciğer

Yağda kızartılarak pişirilen ciğerler sofralarınıza adını altın harflerle kazımaya geliyor. “Yok ben ciğer sevmem” demeyin, yaprak ciğeri bir kere denedikten sonra vazgeçemeyeceksiniz.

YAPRAK CİĞER TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
7İçli köfte
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İçli köfte

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan içli köftenin yapımı biraz ustalık gerektirse de sonucunda ortaya nefis bir ara sıcak çıkıyor. İçli köfte için sofralarda ana yemekten rol çalıyor desek yeridir. İçli köftenin bütün detayları burada...

İÇLİ KÖFTE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
8Üç malzemeli milföy börek
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Üç malzemeli milföy börek

Jambon ve sebzelerin bir araya gelmesiyle oluşan bu enfes milföy böreği de sofralarınıza farklı bir lezzet katacak. İçi dolu dolu olan üç malzemeli milföy böreği bütün incelikleriyle...

ÜÇ MALZEMELİ MİLFÖY BÖREK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
9Kalamar tava
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Kalamar tava

Yapılışı oldukça pratik, çıtır çıtır kızarmış kalamar halkaları midenizi şenlendirdiği gibi içinizi de ısıtarak masanıza farklı bir hava katacaktır. Kalamar tavanın bütün detayları burada...

KALAMAR TAVA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
10Patates kroket
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Patates kroket

Patates kızartmasından sıkılanlar ve sofrasını hareketlendirmek isteyenler için enfes bir alternatif olan patates kroket ile ilgili her şey burada…

PATATES KROKET TARİFİ İÇİN TIKLAYIN
11Falafel tarifi
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Falafel tarifi

Orta Doğunun vazgeçilmez lezzeti olan falafel, nohut, kuru baharatlar ve yeşillik kullanılarak hazırlanıyor. Çıtır çıtır bu köfteye bir de yoğurtlu ve tahinli sos eklenince tadına doyulmaz bir hale geliyor. Üstelik vejetaryen ve vegan beslenmeyi tercih edenler için de enfes bir alternatif. Eğer siz de falafeli denemek isterseniz, tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...

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12Çıntar kavurması tarifi
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Çıntar kavurması tarifi

Muğla mutfağının eşsiz lezzetleri saymakla bitmez. Çok sevilenlerinden biri de çıntar mantarı kavurması. Genellikle Ege ve Akdeniz’de yetişen bu mantarı nar ekşili sosla yemeklerin yanında aperatif olarak sunabilirsiniz. Çok dikkatli tüketilmesi gereken mantarın kavurmasını herkes çok sevecek. Peki meşhur Muğla çıntar kavurması nasıl yapılır?

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13Jambonlu kanepe tarifi
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Jambonlu kanepe tarifi

Özel günlerde sofralarda yer alacak, herkesin zevkle tüketeceği nefis bir atıştırmalık jambonlu kanepe. Kısa sürede yapılmasıyla da favoriniz olacak jambonlu kanepeyi kutlamalarda sofranızdan eksik etmeyin.

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14Papara tarifi
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Papara tarifi

Yemek hazırlamak için gerekli malzemeleriniz yoksa bu tarif, sizin için tam da yokluktan doğan lezzet olabilir. Ana malzemesi bayat ekmek, su ve tereyağ olan papara isteğinize göre daha da zenginleştirebileceğiniz bir lezzet. İster atıştırmalık olarak isterseniz de bayat ekmekleri değerlendirmek için deneyebilirsiniz. İşte paparanın malzemeleri ve yapılışı... Afiyet olsun...

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15Kıymalı volovan tarifi
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Kıymalı volovan tarifi

Hem midenizi hem de gözünüzü doyuracak olan volovanları hazırlamak çok kolay. Şekillendirdiğiniz milföy hamurunun özel kıymalı harcı sarmalamasıyla ortaya bu enfes kıymalı volovanlar çıkıyor. Bu çok lezzetli hamur işini denemek isterseniz, kıymalı volovan tarifimiz hemen aşağıda…

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