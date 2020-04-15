Siz yerinizden bile kalkmadan hazır! Hayır demek de imkansız...
Mis kokulu tazecik kahveler için aşağıdaki önerilerimize mutlaka bir göz atın.
Bu bir ilandır.
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Kahve özellikle masa başı çalışanlar için iş saatlerinde olmazsa olmazlardan. İş yerinde sürekli hazır olan kahvelerimizi, evden çalıştığımız şu günlerde özlediğimiz de doğrudur. Siz de bizimle aynı durumdaysanız, bu özleminizi giderecek süper önerilerimiz var. Mis kokulu tazecik kahveler için sizi hemen aşağı alalım…
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Electrolux EKF3700 Kahve Makinesi, büyük sürahisi sayesinde 12 kişiye bile tek seferde kahve servisi yapabilmenize imkan tanıyor. Üstelik 1,65 litrelik su haznesi sayesinde sık sık su doldurmanıza gerek kalmıyor. Bu ürünün Amazon.com.tr'de kahve makineleri arasında en çok satan olduğunu da belirtelim.
Kahveyi çok sıcak içemeyenlerdenseniz Nespresso C80 Expert çok işinize yarayabilir. Zira bu makineyle ister ılık, ister çok sıcak kahve hazırlamak mümkün. Üstelik ristretto, espresso, lungo ve americano şeklinde dört servis boyutu var. Dolayısıyla kahvenizin kıvamını tutturmak oldukça kolay.
Russell Hobbs 23370-56 Elegance Kahve Makinesi, 10 fincan kahve hazırlama potansiyeline sahip. Sıcak tutma özelliğinin yanı sıra 24 saat programlanabilir zamanlayıcısı, siz daha uyanmadan kahvenizin pişmesini sağlıyor. Russell Hobbs 23370-56 Elegance Kahve Makinesi'nin entegre bir kahve öğütücüsü de bulunuyor.
Philips Hd7462/20 Kahve Makinesi, makinede yıkanabilen parçaları, su seviyesi göstergesi ve damlama önleyici mekanizmasıyla çok pratik bir ürün. "Ben filtre kahve severim, fazlasına gerek yok" diyenlerin favorisi olacak bu ürün şık görüntüsüyle tezgahınıza da çok yakışacak.
Nespresso Essenza Mini D30 Kapsüllü Kahve Makinesi ile kahve yapmak çocuk oyuncağı. Kahve kapsülünü hazneye yerleştirip düğmeye basmanız yeterli. İşiniz bittiğinde de kapsülü alıp atabiliyor, temizlik sorunuyla uğraşmıyorsunuz.
Kitchenaid Drip Coffee Onyx Black, 1,7 litrelik demlik hacmiyle tek seferde 12 kişilik kahve yapmanızı sağlıyor. Üstelik kahvenizi dilerseniz koyu, dilerseniz daha yumuşak demlemenizi sağlayan bir ayarı da bulunuyor. 24 saat programlayabileceğiniz bu makine demlenmiş kahveyi sıcak tutmaya yarayan özel kılıfıyla birlikte geliyor.
Goldmaster GM-7331 Zinde Filtre Kahve Makinesi, demliksiz bir model. Onun yerine kahveniz doğrudan fincanınıza akıyor. 2 adet seramik fincan da makineyle birlikte geliyor. Filtresi yıkanıp tekrar kullanılabilen bu kahve makinesi oldukça ekonomik.
Kahvenizi yaptıktan sonra uzun süre sıcak kalsın isterseniz Aladdin 0.47 L Flip Seal SS Vacuum Mug çok işinize yarayabilir. 4 saat sıcak tutma özelliğine sahip bu mug, sızdırmaz aç-kapa kapağa da sahip. Bulaşık makinesinde yıkanabilen Alaaddin mug'ın her zevke göre renkleri mevcut.