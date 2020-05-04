Sivas'ta ramazanın vazgeçilmezlerinden olan tel helva da koronavirusten etkilendi

Aygün şöyle devam etti: “Korona virüsü dolayısıyla bu yaygın ve meşhur olan tel helvamızı 2 kişi ile yaptık. 20 kişiye ikramlık olarak Ramazan ayı dolayısıyla dağıtacağız. Yapımı 2-2,5 saat sürüyor. Normalde kalabalık olduğumuz zaman daha kısa sürüyor. Ne kadar çok kişi olursa o kadar lezzetli oluyor. Çünkü el emeğimiz var, el değiyor.”