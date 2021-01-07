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GeriMutfak Tüyoları Şişeler dolusu deterjana hiç gerek yok! Çözüm mutfağınızda
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Mutfak Tüyoları
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 07 Ocak 2021 - 12:35 | 

Şişeler dolusu deterjana hiç gerek yok! Çözüm mutfağınızda

İşte pratikliğine çok şaşıracağınız, temizlik sırasında hayatınızı kolaylaştıracak mutfak ürünleri

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Temizlik yaparken çeşit çeşit deterjanlarla banyoyu kimya deposuna çevirmektense, mutfağınızda her zaman elinizin altında bulunan temel malzemeleri kullanıp harikalar yaratabilirsiniz. İşte pratikliğine çok şaşıracağınız, temizlik sırasında hayatınızı kolaylaştıracak mutfak ürünleri…

2Camlar
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Camlar

Camları silmek için özel bir spreye ihtiyacınız yok. Çeyrek su bardağı isopropil alkol, aynı miktarda beyaz sirke, 1 yemek kaşığı mısır nişastası ve 2 bardak ılık sudan oluşan bir karışım hazırlayın. Hepsini bir sprey şişesine koyun ve iyice çalkalayın. Ve camlarınız pırıl pırıl!

3Yapay çiçekler
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Yapay çiçekler

Evinizi güzelleştiren narin yapay çiçekler, aslında tuzla kolayca temizlenebilir. Bir bez çantaya veya yastık kılıfına biraz tuz koyun, çiçeklerinizi içine yerleştirin ve hafifçe sallayın. Tuz, çiçeklere yerleşmiş olan tozları çıkarmada oldukça etkili bir yöntemdir.

4Süs bitkileri
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Süs bitkileri

Geniş yapraklı yapay ev bitkilerinin yapraklarına ışıltı katmak için, biraz mayonez kullanmayı deneyin. Sonuçlarına inanamayacaksınız. Yapay bitkileriniz canlısından daha canlı görünecek.

5Paslanmaz çelik mutfak gereçleri
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Paslanmaz çelik mutfak gereçleri

Paslanmaz çelikten olan mutfak gereçlerinin tümü, beyaz sirke ile temizlenebilir. Bir sprey şişesine yeteri kadar beyaz sirke doldurun, lekelerin üzerine biraz sıkın ve çizilmeyi önlemek için yumuşak bir bezle parlatın. Üzerinden birkaç damla yağ ile geçmek de çelik yüzeylere ekstra bir parlaklık katar.

6Televizyon ekranı
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Televizyon ekranı

Parmak izlerini TV ekranından çıkarmak için özel bir temizleyiciye ihtiyacınız yok. Mikrofiber bir bez alın ve ekranınızın yüzeyinin tozunu her zamanki gibi alın. Ardından bezinizi beyaz sirke ve içme suyundan oluşan bir karışıma batırın ve iyice sıkın. Ekranı nazikçe silin ve ardından kuru bir mikrofiber bezle parlatın.

7Yataklar
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Yataklar

Çamaşır günleri sizi çok da hoşunuza gitmeyen kirli yatak yüzeyleriyle karşı karşıya bırakabilir. Böyle durumlarda, yatağın üzerine karbonat serpiştirin, ovalayın, karbonatın iyice emilmesini sağlayın ve ardından elektrikli süpürgeyle süpürün. Sonuç: Lekelerinden ve ağır kokusundan arınmış temiz yataklar.

8Deri mobilyalar
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Deri mobilyalar

Zeytinyağı, çizikleri onarmada etkili bir kurtarıcıdır. Derinin rengini yerine getirebilir ve eskimiş deri ayakkabıların yanı sıra koltuklara da parlaklık katabilir. Yumuşak bir beze biraz zeytinyağı sürün ve hafifçe ovalayın. Zeytinyağının değdiği her yeri güzelleştirdiği gibi, eşyalarınıza da iyi geleceğini göreceksiniz.

9Takılar
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Takılar

Kararmış gümüşlerinizi, 2 yemek kaşığı kabartma tozu ve 2 yemek kaşığı tuz ile sıcak suyu karıştırarak temizleyebilirsiniz. Böylece gümüşlerinizin ilk günkü parlaklıklarına kavuşmalarını sağlayabilirsiniz.

10Zeminler ve halılar
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Zeminler ve halılar

Beyaz sirke ve su ikilisi hem halıların hem de sert zeminlerin temizlenmesinde önemli rol oynar. Sirke lekelerin çözünmesine yardımcı olur ve kokuları giderir. Zeminler için paspas suyuna beyaz sirke ekleyin; halılardaki leke ve kokuları çıkarmak için de halılarınızın üzerine sirkeli su püskürtün.

11Kesme tahtası
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Kesme tahtası

Sıktığınız limonların kabuklarını atmak yerine, kesme tahtalarının temizliğinde kullanabilirsiniz. Tahtanın üzerine tuz serpin ve limonla ovalayın. Tuz kiri aşındırır ve limon kokuyu giderir ve aynı zamanda kimyasallar olmadan gönül rahatlığıyla temizlik yapmanızı sağlar.

12Çarşaflar
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Çarşaflar

Beyaz çarşaflarınızın ilk günkü beyazlığına dönmesi için çamaşır makinesinin içine doğrudan yarım su bardağı karbonat ekleyin. Yumuşatıcı kısmını da sirkeyle doldurun ve kısa programda yıkama yapın. Sonrasında bu süper ikiliye teşekkür edeceğinizden emin olun.

13Çamaşır makinesi
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Çamaşır makinesi

İşi temizlik olan bir makineyi temizlemek manasız bir hareket gibi gelebilir ama zaman içinde sabun artıkları ve deterjan makinenin içinde birikip sorun yaratmaya başlayabilir. Özel bir makine temizleyici almak yerine çamaşır makinesinin gözüne biraz sirke döküp boş çalıştırarak kalıntılardan kurtulabilirsiniz.

14Bulaşık makinesi
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Bulaşık makinesi

Kireçli su bulaşıklarınızda leke bırakıyorsa, ya da kimyasal parlatıcılardan pek haz etmiyorsanız, makinenizi sirke ile temizleyebilirsiniz. Bulaşık makinesinin iç kısmına birkaç bardak sirke dökün ve boş devirde çalıştırın.

15Kahve makinesi
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Kahve makinesi

Sirkenin mucizevi gücü kahve makinesinde de kendini gösteriyor. Makinenizi kireçten arındırmak için makine boşken içine su yerine beyaz sirke koyup çalıştırın. Ardından bir kez de suyla aynı işlemi yapın ve tertemiz makinenizden çıkan lezzetli kahvenizi keyifle yudumlamaya devam edin.

16Kahve değirmeni
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Kahve değirmeni

Kahve değirmeninizi başka baharatları öğütmek için de kullanıyorsanız kokuların birbirine karışması sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Bunu önlemek için değirmende ara sıra biraz pirinç öğütüp kokulu yağ kalıntılarını temizleyebilirsiniz. Bu işlemi değirmeninizi sadece kahve için kullanıyorsanız bile arada yapmanızı tavsiye ediyoruz.

17Bakır kaplar
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Bakır kaplar

Bakır kapları, yarım kase tuz ve ketçap karışımı ile temizleyin. Karışımı pamuklu bir temizlik beziyle bakır yüzeye uygulayın ve ardından temiz bir bezle parlatın.

18Döküm tavalar
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Döküm tavalar

Döküm tavalarınızı temizlemek için üzerine biraz tuz serpin ve bir fırça ile ovalayın. Tuz sayesinde yemek kalıntıları kolayca çıkarken, aynı zamanda tavanız aşınmamış olur.

19Kahve fincanları
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Kahve fincanları

Üzerinde kahve lekeleri bulunan bir kupa sağlığınıza zarar vermez, ancak kabul edelim ki bu kahve keyfi yaparken görmek için de pek iç açıcı bir manzara değil. Kahve lekelerini silmek için bulaşık deterjanı ve tuzdan bir macun yapın, lekeleri ovun ve durulayın.

20Plastik kaplar
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Plastik kaplar

Saklama kaplarında domates, havuç, zerdeçal gibi renkli besinlerden kalan lekeler ne kadar yıkarsanız yıkayın çıkmıyor mu? Bu ve benzeri lekeleri sadece biraz karbonat ve sirke ile temizleyebilirsiniz.

21Paslı bıçak ve makaslar
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Paslı bıçak ve makaslar

Patates, pası parçalamaya yardımcı olan oksalik asit içerir. Bıçak ve makastaki pası temizlemek için, bir patatesi ikiye bölün , bulaşık deterjanı veya kabartma tozuna batırın ve paslı yüzeyi ovalayın. Bu teknik aynı zamanda dökme demir tavalarda da işe yarayacaktır!

22Beyaz bez ayakkabılar
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Beyaz bez ayakkabılar

Beyaz ayakkabılar hızla kirlenebilir! Bunları çamaşır makinesinde yıkamak yerine, sirke ve kabartma tozu çözeltisiyle kolayca hem de yıpranmadan temizlemeniz mümkün.

23Fırın tepsileri
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Fırın tepsileri

Biraz karbonat ve biraz hidrojen peroksit ekleyerek fırın tepsilerinin yepyeni görünmesini sağlayabilirsiniz.

24Çeşmeler ve duş başlıkları
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Çeşmeler ve duş başlıkları

Yaşadığınız yere bağlı olarak, sudaki kireç oranı normalden daha fazlaysa, musluğunuzda mineraller birikebilir ve musluğun filtresini tıkayabilir. Musluğun uç kısmını bir torbaya veya bir bardağa doldurduğunuz sirkeye batırın ve birkaç dakika bekletin. Delikler anında açılacak.

25Küvetler
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Küvetler

Sıvı bulaşık deterjanı, her ne kadar bulaşıklardaki yağı çözmek üzere formüle edilmişse de banyo temizliğinde yağı ve kiri alt etmek için de oldukça başarılıdır. Küvete biraz sıkıp her zamanki gibi temizlemeniz yeterli.

26Klozetler
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Klozetler

Bulaşık makinesi tabletleri bu konuda sihirli bir değnek gibidir. Rezervuarın içine bir adet tablet atıp klozetinizin temizliğinde işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bu arada bulaşık makinesi tabletleri fırınların kapaklarındaki yanık yağ lekelerini temizleme konusunda da çok işinize yarar.

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