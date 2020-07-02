Şimdi tam zamanı... Pikniğe giderken çok işinize yarayacak nefis ipuçları

Piyasada üzeri kapaklı içi örtülü çok şık piknik sepetleri bulmak mümkün. Ancak piknik sepetiniz yoksa da şart değil. Başka bir sepeti bu iş için kullanabilir ya da manavdan rica ederek alabileceğiniz bir limon kasasıyla da pikniğe gidebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu kasayı güzelce temizlemek hatta zamanınız varsa boyamak ve içine güzel bir örtü sermek. Tabanı düz olduğundan dökülme sorunu yaşamadığınız gibi kasayı piknikte ters çevirip masa olarak da kullanabilirsiniz.