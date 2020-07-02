Şimdi tam zamanı... Pikniğe giderken çok işinize yarayacak nefis ipuçları
Piknik sepeti nasıl hazırlanmalı? Pikniğe giderken çantaya neler konmalı? Piknikte hangi yemekler yenir? Bütün bu soruların cevaplarını içeriğimizde bulabilirsiniz.
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1
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Havaların ısındığı yaz aylarında, piknikler hafta sonlarının en keyifli aktiviteleri arasında ilk sıralara yerleşiyor. Pikniğe gitmek için kimi deniz kenarını, kimi ormanı, kimi de parkları tercih ediyor. Ancak nereyi tercih ederseniz edin, pikniğe giderken dikkat etmeniz gereken birkaç temel nokta var. İşte yemekten sepete piknik hazırlıkları yapanlar için hayat kurtaracak püf noktaları…
2
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Piknik lezzetli yemekler olmadan olmaz. Ancak sizi çok fazla uğraştırıp yormayacak bir menü tercih edin. Pikniğe dinlenmeye gidiyorsunuz yorulmaya değil. Güzel bir peynir ve lezzetli bir-iki çeşit meyve bile piknik sofrası için yeterli olabilir. Elinizde yiyebileceğiniz kuru köfte, dolma, börek, kek gibi seçenekler de piknik için çok uygun.
3
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Pikniklerin olmazsa olmazlarından biri de çeşit çeşit malzemelerle yapabileceğiniz sandviçler. Sandviçleri yaparken ekmeklerin taze olmasına dikkat edin. Malzeme olarak peynir, avokado, tavuk gibi doyurucu seçenekler kullanmanız da işinizi kolaylaştırır. İşinizi kolaylaştıracak bir diğer şey de baget ya da somun gibi büyük ekmekler kullanmak. Sandviçi yaptıktan sonra kesmek çok daha pratik bir hareket.
4
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Soğuk içecekler pikniklerde olmazsa olmaz. Siz evde yaptığınız buzlu çay, meyve suyu, şerbet gibi içecekleri tercih ediyorsanız, bunları ağzı sıkıca kapatılmış kavanozlarda taşıyabilirsiniz. Hatta herkesin kendine ait bir kavanozu da olabilir. Kapağını kapattığınızda içine bir şeylerin girmesine ya da yanlışlıkla dökülmesine engel olabilirsiniz.
5
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Soğuk içeceklerin soğuk kalmasını sağlamanın en kolay yolu buzdur. Eğer varsa araç tipi buzluğunuzu doldurup mutlaka yanınıza alın. Eğer buzluğunuz yoksa bir termosun içine buz küpleri doldurup içecekleriniz ısındıkça buz takviyesiyle soğutabilirsiniz. Sıcak içecekleri sevenler de termosa çay ya da kahve doldurup onu yanına alabilir.
6
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Yiyeceklerinizi mümkünse kilitli saklama kaplarına koyarak taşıyın. Özellikle de uzunca bir yola gidecekseniz veya toplu taşıma kullanacaksanız, dökülme, dışarı koku çıkması gibi sorunlar kilitli saklama kaplarıyla kolayca çözülebilir. Bu kaplar birbiri üzerine ve yanına istiflenebilecek şekilde olursa daha az yer kaplar ve devrilip dökülmezler.
7
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Muffin tepsileri pikniğe götürdüğünüz yiyeceklerin servisi için çok pratik bir çözüm olabilir. Tepsinin gözlerine çerez, peynir, zeytin, domates, salatalık gibi yiyecekleri ufak porsiyonlar halinde bölüştürün. Hatta delikleri geniş olan muffin tepsilerine bardaklarınızı bile yerleştirebilirsiniz. Böylece devrilip dökülme sorunu yaşamazsınız.
8
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Daha gelenekselciyseniz ve "Tabak olmadan olmaz" diyorsanız yanınıza aldığınız tabak ve çatal bıçakların kullan at plastikler olmasındansa yeniden kullanılabilecek ürünler olmasına dikkat edin. Son dönemin favorisi emaye tabaklar hem dayanıklı hem de sağlıklı oldukları için pikniklerde çok işinize yarayabilirler.
9
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Piknikte kavanozlardan faydalanabileceğiniz bir diğer alan da salatalar. Özellikle yaz aylarında hafif bir şeyler yemek isteyenlerin favorisi olan salatalardan pikniğe geleceklerin zevkine göre farklı çeşitlerde yapıp kavanozlara koyabilirsiniz. Herkes salatasını kendi kavanozundan yer, tabak çanak derdiyle de uğraşmazsınız.
10
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Tatlısız olmuyor, hele piknikte hiç olmuyor. Pikniğe götürülmesi en uygun tatlı meyveler elbette. Zevkinize göre kayısı, kiraz, şeftali, karpuz ne varsa götürebilirsiniz. Bunları meyve salatası haline getirdikten sonra yanınıza almak da bir çözüm. “Meyve beni kesmez” diyenlere de sürülebilir çikolata öneriyoruz. İnce grissinilerden bandırıp kıtır kıtır yiyebilirsiniz.
11
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Bandırmak demişken, içine grissini ya da cips batırabileceğiniz soslar da piknikte kısa yoldan çeşit artırıp sofranızı zenginleştirmeye yarar. Yoğurtlu dip sos, salsa sosu, humus, babagannuş, Girit ezmesi gibi çeşitleri yapması da çok kolay yemesi de…
12
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Piyasada üzeri kapaklı içi örtülü çok şık piknik sepetleri bulmak mümkün. Ancak piknik sepetiniz yoksa da şart değil. Başka bir sepeti bu iş için kullanabilir ya da manavdan rica ederek alabileceğiniz bir limon kasasıyla da pikniğe gidebilirsiniz. Tek yapmanız gereken bu kasayı güzelce temizlemek hatta zamanınız varsa boyamak ve içine güzel bir örtü sermek. Tabanı düz olduğundan dökülme sorunu yaşamadığınız gibi kasayı piknikte ters çevirip masa olarak da kullanabilirsiniz.
13
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Sepetinizde mutlaka bol miktarda peçete ya da kağıt havlu bulunsun. Döküleni silmek için, tabak yerine kullanmak için, yıkadıklarınızı ya da ellerinizi kurulamak için kullanacağınız bu peçeteler piknikte en önemli kurtarıcılarınız olacak.
14
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Pikniğe gideceğiniz yeri önceden araştırmanızda fayda var. Ateş yakmaya, mangal yapmaya izin veriliyor mu? Oturmak için masalar var mı yoksa yerde mi oturuluyor? Yakınlarda fırın, çeşme vb. var mı? Bütün bunlar evden çıkmadan önce yapacağınız hazırlığı belirlemek açısından çok önemli.
15
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Hazırlık demişken, pikniğe doğru kıyafetlerle gitmenin önemli olduğunu da unutmayın. Rahat bir şeyler giyin. Hava ne kadar sıcak olursa olsun aldanmayın yanınıza ince bir hırka ya da ceket mutlaka alın. Piknik alanları genelde ağaç altı olduğundan pek güneş görmez ve serin olabilir. Öte yandan deniz kenarında piknik yapacaksanız da şapkasız çıkmayın.
16
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Kıyafetlerin yanı sıra güneş kremi, yanık kremi, şişe açacağı, kibrit ya da çakmak gibi birçok ufak tefek eşyayı da pikniğe çıkarken çantanızın bir gözüne atmanız hayatınızı kolaylaştıracaktır. Sonuçta ne olacağını bilemezsiniz, tedbirli olmakta fayda var…
17
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Yanınıza mutlaka almanız gereken bir diğer şey de çöp torbası. Yediğiniz çerezlerin kabuklarını, meyvelerin çekirdeklerini, içecek şişelerini mümkünse organik çöpler ve geri dönüşüme atılacaklar şeklinde ayrıştırarak toplayın. Hatta birkaç poşet fazladan götürüp sizden önceki piknikçilerin bırakmış olabileceği çöpleri de toplayabilir, bunu oyunlaştırıp özellikle küçük çocuklarınızın çevre bilinci kazanması için bir fırsat olarak görebilirsiniz.
18
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Pikniğe gitmeden önce güzel bir çalma listesi hazırlayın. Hatta mümkünse bu listeyi çevrim dışı da erişilebilecek şekilde ayarlayın.
19
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Pikniklerin olmazsa olmazı oyunlardan da yanınıza almayı unutmayın. Kutu oyunları, top, atlama ipi, raket vb. birçok seçenekten birkaçını zevkinize göre seçin, eğlencenin tadını çıkarın.