Simav'ın lezzetiyle ünlü göl fasulyesi tezgahlardaki yerini aldı

Ziraat Mühendisi Şaziye Tokdemir, “Simav fasulyesi kolay pişirilme özelliği ve lezzet farkından dolayı ilçe sınırlarını aştı. Bir çok yerde ismini duyurdu. Bu sene kurak geçmesinden dolayı verimde düşüklük yaşandı, bu da fiyatlara yansıdı. Geçen sene kilosu 12 ile 15 TL arasında olan göl fasulyesi bu yıl 17 TL’den alıcı buldu” dedi.