MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüSimav'ın lezzetiyle ünlü göl fasulyesi tezgahlardaki yerini aldı
GeriYemek Kültürü Simav'ın lezzetiyle ünlü göl fasulyesi tezgahlardaki yerini aldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 15 Ekim 2020 - 13:32 | 

Simav'ın lezzetiyle ünlü göl fasulyesi tezgahlardaki yerini aldı

Kütahya’nın Simav ilçesinde üretilen fasulyenin kilosu bu yıl 17 TL’den satılıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Simav’ın meşhur göl fasulyesi bölgede lezzetiyle tercih edilirken, Türkiye’nin de birçok şehrinde de alıcı buluyor.

2
Abone Olgoogle-news

Göl fasulyesini 27 yıldan bu yana tükettiğini söyleyen Hacer Koçak, "Simav’ın fasulyesinin çok güzel ve lezzetli olduğunu ifade etti. Koçak, “ Simav’ın göl fasulyesi organiktir, herkes alsın ve yesin” dedi.

3
Abone Olgoogle-news

Fasulye üreticisi Ümit Bal (34), göl fasulyesinin lezzetini üretildiği topraktan aldığını, yayla fasulyesinin de çam toprağında yaylanın akarsuları ile yetiştirildiğini belirtti.

4
Abone Olgoogle-news

Ziraat Mühendisi Şaziye Tokdemir, “Simav fasulyesi kolay pişirilme özelliği ve lezzet farkından dolayı ilçe sınırlarını aştı. Bir çok yerde ismini duyurdu. Bu sene kurak geçmesinden dolayı verimde düşüklük yaşandı, bu da fiyatlara yansıdı. Geçen sene kilosu 12 ile 15 TL arasında olan göl fasulyesi bu yıl 17 TL’den alıcı buldu” dedi.

5
Abone Olgoogle-news

Tokdemir, Simav göl fasulyesinin kuru ve sulu tarımda, 2020 yılı itibariyle bin 320 ton rekolteye ulaştığını belirtti.

6
Abone Olgoogle-news

Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, göl fasulyesinin Türkiye sınırlarını aştığını belirtti. Bütüner, havaların kurak gitmesinden dolayı fasulye üretiminde rekoltenin düştüğünü ifade etti. Simav göl fasulyesinin küçük görünüme sahip ve pişirildiğinde kabuğundan ayrılmadığını, çok lezzetli olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi