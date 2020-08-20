MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüSilifke'nin adı limondan sonra şimdi de pitaya ile anılıyor
GeriYemek Kültürü Silifke'nin adı limondan sonra şimdi de pitaya ile anılıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
Haber: DHA Fotoğraflar: DHA ve AA
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 11:15 | 

Silifke'nin adı limondan sonra şimdi de pitaya ile anılıyor

Mersin’in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve ejder meyvesi olarak bilinen tropikal pitaya meyvesi, Arap ülkelerinden yoğun talep görüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Mersin’in Silifke ilçesinde yetiştirilen ve ejder meyvesi olarak bilinen tropikal pitaya meyvesi, Arap ülkelerinden yoğun talep görüyor. Meyvenin kilosu 25 TL’den alıcı buluyor.

2
Abone Olgoogle-news

Silifke'nin Narlıkuyu Mahallesi’nde ejder meyvesi yetiştiriciliği yapan Kubilay Öztürk, meyveyi uzun süre araştırdığını, ürünün kolay yetiştirilmesi ve pazar sıkıntısının olmaması nedeniyle üretim yaptığını belirtti.

3
Abone Olgoogle-news

Silifke’nin isminin, limondan sonra ejder meyvesi ile anılmasını umut ettiğini söyleyen Öztürk, 2 ay sonra ürün hasadına başlayacaklarını dile getirdi.

4
Abone Olgoogle-news

Öztürk, ejder meyvesinin diğer sera ürünlerine göre daha zahmetsiz yetiştirildiğine dikkat çekerek, emeğinin az ama getirisinin yüksek olduğunu anlattı.

5
Abone Olgoogle-news

Meyvenin güzel görüntüsü ve lezzeti sayesinde pek çok kesimin ilgisini çektiğini vurgulayan Öztürk, "Arap ülkeleri pitayayı lüks otellerinde kullanmak üzere satın alıyor. Ürün olgunlaştıkça hasat edip kilosunu 25 TL’den gönderiyoruz. Örtü altında yetiştirdiğimiz bu meyvenin çiçekten çıkan otları bile zayıflama ve gençleştirme alanlarında kullanılıyormuş. Bu nedenle kaktüsgillerden olan bu ürün sağlık konusunda da aranan bir meyve. Kolon kanserine iyi geldiği belirtiliyor, bu yönde talepler de oluyor zaman zaman. Kivi, ananas ve muz karışımı bir aroması var. Oldukça lezzetli" dedi.

6
Abone Olgoogle-news

3 dönüm olarak örtü altında yetiştirdiği meyvenin tek zor yanının hava sıcaklığı olduğunu belirten Öztürk, bu nedenle sabahın erken saatlerinde hasadının yapıldığını kaydetti.

7
Abone Olgoogle-news

Üreticilere de seslenen Öztürk, ejder meyvesi hakkında öğrenmek istedikleri her türlü bilgiyi verebileceğini ve bu meyvenin daha çok üretilmesi için kendisinin de elinden geleni yapmayı istediğini ifade etti.

8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
10
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi