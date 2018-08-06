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Hürriyet
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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy, Ingimage
Haber Giriş: 06 Ağustos 2018 - 10:09 | 

Sıcak tencere yemeklerini lezzetli yapabilmek için dikkat etmeniz gerekenler

Türk mutfağının bel kemiği sıcak tencere yemeklerini pişirirken bu püf noktalarına çok dikkat edin.

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Sıcak tencere yemekleri Türk mutfağının vazgeçilmezlerindendir. Tencere yemekleri aslında evde hazırlaması en kolay yemeklerdir. Ancak kıvamını tutturmak maharet ister. Kuru fasulyeden, türlüye kadar işte sıcak tencere yemekleri hazırlamanın püf noktaları...

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Türk mutfağındaki sıcak tencere yemeklerine temel oluşturan aslında üç ana malzeme vardır: yağ, soğan ve salça. Tencere yemeklerinde en önemli şey kıvamdır. Yemeğin suyu, yağı ve salçasının bir bütünlük içerisinde olması hem görünüş hem de lezzetin habercisidir.

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Tencereye önce sıvı yağ koyulur. Sıvı yağ için kaliteli bir riviera zeytinyağı tercih etmeniz lezzeti artıracaktır. Eğer eklemek istediğiniz tereyağı gibi katı yağlar varsa bunu yemeğe başlarken yapmayın, lezzetini vermesi için yemeğin pişmesine yakın eklemeniz işin sırrı.

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Soğanı mutlaka rendeleyin, küp ya da hilal şeklinde doğradığınız soğanların yemeğin suyuna karışması için tencerenizi ocakta çok daha uzun süre tutmanız gerekir. Tencereye sıvı yağı döküp üzerine rendelediğiniz soğanı koyduktan sonra iki kesme şeker ekleyin. Bu soğanlarınızı karamelize etmeye aynı zamanda sonrasında ekleyeceğiniz salça veya domateslerin ekşisini dengelemeye yarayacaktır.

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Ocağın altını artık yakabilirsiniz. Yemek tariflerinde sıklıkla duyduğunuz soğanlar pembeleşinceye kadar ifadesi abartılmış bir tanımdır. Yemek yapmaya yeni başlayanlar için belirtmek gerekirse soğanlarınız asla pembeleşmeyecek. Soğanlarınız yağ ve şekerle birlikte karamelize olup koyu sarı bir hal alınca rendelediğiniz domatesleri ekleyin.

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Soğanlarda belirttiğimiz gibi domatesleri de küp şeklinde doğrarsanız beklemeniz gereken süre yine uzar. Rendelenmiş domateslerin suyu buharlaşmaya başlayıp karışım daha kıvamlı bir hal aldığında tarifinizde ölçüsü verilen kadar salçayı karışıma ekleyin. Unutmayın salça domateslerden sonra gelir, önce koyarsanız salçanın yüzeyi pişer karışımın içinde topaklı bir biçimde kalır. Salça olarak biber salçasını tercih etmeniz daha doğru olacaktır çünkü zaten taze rendelenmiş domatesleri daha önce eklemiştiniz. Salça karışım içinde eriyip kaybolana kadar tencereyi yavaşça karıştırın.

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Bu baz karışım tüm geleneksel Türk tencere yemeklerinin temelini oluşturur. Sonrası yapacağınız yemeğe göre değişebilir. Örneğin türlü yapacaksanız doğradığınız sebzeleri yavaş pişenden hızlı pişene doğru kısa aralıklarla tencereye ekleyerek ve üzerine malzemeler asla içinde yüzmeyecek biçimde su veya et suyu ekleyerek orta ateşte yemeğinizi pişirebilirsiniz. Suyu birden eklerseniz yemeğin kıvamını tutturamazsınız. Su azaldıkça tencereye azar azar ve kontrollü bir biçimde eklenmeli.

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Bakliyat için ek bir hazırlık yapmanız işinizi kolaylaştırır. Bir gece önceden bakliyatı suya koyarsanız taneler yumuşar ve kabukları kolayca soyulur. Bu sayede bakliyat yemeğiniz gaz yapmaz, pişirme süreniz kısalır, düdüklü tencereye ihtiyaç duymazsınız.

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Yemeği kıymalı yapmak isterseniz domateslerden önce kıymayı karamelize olmuş soğanların üzeri ekleyin ve kıyma kırmızı rengi kaybolup açık kahverengi bir renk alana kadar kavurun.

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Eğer etli bir yemek yapmak isterseniz etlerinizi ayrı bir tencerede önceden haşlayın. Haşlanmış etleri de sebzeleriniz veya bakliyatınız artık yarı pişmiş bir hal aldığında tencereye ekleyin. Böylece etleriniz yemeğin içinde diri kalmaz.

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Tuz ve eklemek istediğiniz baharatları yemeğiniz pişmeye yakın olduğunda ekleyin. Böylece baharatlar tencerede yanmaz, tuzun ve baharatın da ayarını kaçırmamış olursunuz.

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Yemek pişirirken tencerenin kapağını mutlaka kapalı tutun. Bu sayede tencere içindeki buhar kaybolmaz. Bu şekilde de yemeğin pişme süresi kısalır. Özellikle de işiniz aceleyse tencere kapağının kapalı olmasına daha çok dikkat etmelisiniz.

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Pişirdiğiniz çorba ya da yemek fazla tuzluysa içerisine su yerine süt ilave edebilirsiniz. Eğer sütün yakışmayacağını düşünüyorsanız, bir adet patatesi soyup iri iri doğrayın ve tencereye atın. Patates yemeğin fazla tuzunu çekecektir.

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Yemeklerde kullanacağınız tereyağını yakmamak için yapıalacak şey çok basit. Tereyağını eritirken bir miktar sıvıyağ ekleyin. Böylece yağ yanmayacak.

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