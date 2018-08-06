Sıcak tencere yemeklerini lezzetli yapabilmek için dikkat etmeniz gerekenler

Soğanlarda belirttiğimiz gibi domatesleri de küp şeklinde doğrarsanız beklemeniz gereken süre yine uzar. Rendelenmiş domateslerin suyu buharlaşmaya başlayıp karışım daha kıvamlı bir hal aldığında tarifinizde ölçüsü verilen kadar salçayı karışıma ekleyin. Unutmayın salça domateslerden sonra gelir, önce koyarsanız salçanın yüzeyi pişer karışımın içinde topaklı bir biçimde kalır. Salça olarak biber salçasını tercih etmeniz daha doğru olacaktır çünkü zaten taze rendelenmiş domatesleri daha önce eklemiştiniz. Salça karışım içinde eriyip kaybolana kadar tencereyi yavaşça karıştırın.