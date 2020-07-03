Sıcak günlerin kurtarıcısı nefis sütlü tatlılar

Havaların ısınmasıyla tatlı ihtiyacımızı hafif tatlılarla giderme ihtiyacımız da artıyor. Örneğin sıcak havalarda görüntüsüyle etkileyen, lezzetiyle akıllara kazınan bir parfe yapmak çok kolay. Çileklisi, limonlusu, çikolatalısı gibi birçok türü olan parfeyi bir de kahve ile denemelisiniz. Kahvesiz asla diyenler için muhteşem bir lezzet olan serinletici kahveli parfe nasıl yapılır?