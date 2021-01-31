Sevgilisi bir röportajda açıkladı! "İlk duyduğumda korkudan titredim"

Cabello'nun sevgilisi şarkıcı Shawn Mendes de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada Cabello'nun suşi restoranlarında bile muz sipariş ettiğini söyledi. Mendes, "İlk birkaç seferde böyle bir durum olunca korkudan ve stresten titriyordum. Beşinci seferden sonra bana da normal gelmeye başladı. Bir Latina'yla sevgili olunca böyle oluyor" diye konuştu.