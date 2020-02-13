Sevgililer Günü'nün favorisi yenebilir çiçekler oldu

"Roka ile tere tadı veren latin çiçeği ise balıkların yanında ve salataların içinde kullanılmakta. İnsanlar farklı şeyleri yemeyi seviyor, balığın yanında latin çiçeğini yediğiniz zaman aklınızda balık değil, çiçek kalıyor. İnsanlara güzel duygular tattırmış oluyoruz. Çiğ bir bakliyat tadındaki fasulye çiçeği ise et yemeklerinin üzerine konulmakta. Dikkat çeken başka bir çiçeğimiz de elektrik. Bu çiçek de yenildiği zaman dilinizde patlayan şeker şeklinde küçük iğnelenme yapmakta. Genellikle tatlının içine rende yapılarak konulmakta."