Sevgililer Günü'nü evde geçirecekler için nefis yemek tarifleri
Sevgililer Günü'nde sevgiliniz için yapabileceğiniz en düşünceli hareketlerden biri ellerinizle yapacağınız enfes yemeklerden oluşan bir sofra kurmaktır. Siz de aynı fikirdeyseniz fakat ne pişireceğinize bir türlü karar veremediyseniz, bu listedeki tariflere mutlaka göz atmalısınız. İşte herkesin kendine göre bir şeyler bulabileceği romantik yemek tariflerimiz...
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Sevgililer Günü kurabiyesi tarifi
Sevgilinin kalbine giden yolun mideden geçtiği söylenir. Siz de sevdiğiniz kişi için özel bir şeyler hazırlamak istiyorsanız, pikan cevizli ve çikolatalı bu kurabiyeleri deneyin. Hele bir de kalp şeklinde keserseniz bu kurabiyeler tadından yenmez. İşte oldukça pratik ve lezzetli bir kurabiye tarifi…
Et yemekleri hem bizim hem de dünyanın birçok ülkesinin mutfaklarında en önemli yeri alıyor. Türk mutfağında geleneksel olarak kullanılan et ise genellikle kuzu eti. Sizin için nefis bir kuzu yemeğimiz var bu kez: Fırında kuzu külbastı. Şef Nesimi Yalçın’ın imzasını taşıyan bu tarifi herkes çok beğenecek. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Patates kadar güzel ne var? Çorbadan yemeğe, börekten salataya her tarife yakışır. Bu tarifimiz yoğurtla yapabileceğiniz çok pratik bir patates salatası. Sarımsak ve dereotunun lezzet kattığı bu salata çok hafif ve çok lezzetli. Meze olarak da gönül rahatlığıyla servis edebileceğiniz yoğurtlu patates salatası tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…
Kırmızı pancar, rengiyle gözlere tadıyla da midelere hitap eden bir sebze. Üstelik farklı tariflerde de kullanılabilir. Pancar ezmesi de bunlardan biri. Sofralarınızı süsleyecek bu nefis mezeyi mutlaka deneyin. İşte, pancar ezmesinin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Prenses tatlısı görüntüsüyle de lezzetiyle de herkesin aşık olduğu çikolatalı tatlılardan. Yapılışı birkaç aşamalı olduğu için zahmetli gibi görünüyor ama aslında çok kolay bir lezzet. Herkesin bayılarak yiyeceği prenses tatlısının malzemelerini ve yapılış adımlarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun…
Sevgililer Günü'nü evde geçirecekler için elleriyle yaptıkları nefis yemeklerden oluşan güzel bir sofra kadar değerli bir hediye daha yok. Siz de aynı fikirdeyseniz, çok özel hazırladığı bir tarifimiz var. Masaya getirdiğinizde sevgilinizin gözlerinden kalpler çıkmasını sağlayacak yoğurtlu kalp cheesecake'in malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...
Deniz ürünlerini sevenler bu malzemeleri makarnadan salataya, çorbadan pilava her yerde kullanıyor. Peki ya pizzalar? Deniz ürünleriyle enfes pizzalar yapabileceğinizi de biliyor muydunuz? Sizin için örnek bir tarif hazırladık, aşağıda bulabilirsiniz. Biz kalamar, ton, somon, karides ve midye kullandık ama siz malzemeleri zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Kolay gelsin...
Fava kelimesi baklanın Latince adı ‘faba’dan İtalyanca ve İngilizce gibi dillere doğrudan girmiş bir kelime ve o dillerde de bakla anlamına geliyor. Bizde ise fava bakladan yapılan o nefis mezenin adı. Sizin için bu kez geleneksel İstanbul usulü bir bakla fava tarifi hazırladık. Özel günlerde sofralarınızı süsleyecek bu mezeyi mutlaka bu şekilde denemelisiniz. Bakla sevmeyenlerin bile çok beğeneceği favanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Kışın en güzel ve sağlıklı meyvelerinden biri olan narı tek başına yemeyi sevmiyorsanız, daha eğlenceli hale getirip tüketmeyi deneyin. Çok beğeneceğinizden eminiz. Üstelik çikolatalarınızı eritirken, narlarınızı ayıklarken çok eğleneceğiniz de kesin. Sevdiklerinizle birlikte bu gece bir çikolata yapım partisi vermeye ne dersiniz?
Bir İtalyan klasiği olan lazanyayı kim sevmez ki... Görüntüsü kadar tadı da ayrı bir güzel. Pratik bir şekilde hazırlanması ve lezzetiyle en sevilen yemeklerden biri. Enfes tadıyla her lokmada ayrı zevk veren lazanyaya sofralarınızda yer vermek isterseniz, tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...
Patatesli pırasa çorbası Fransız mutfağına ait benzersiz bir lezzet. İçine eklenen patatesler sayesinde kıvam ve lezzet kazanan bu çorbanın püf noktası pırasanın beyaz kısımları kullanılarak yapılması. Fransız mutfağında bu çorbanın vichyssoise isimli soğuk versiyonu olduğunu da hatırlatıp tarifimize geçelim. Afiyet olsun…
Rusya mutfağına ait nefis bir et yemeği olan beef stroganoff, herkesin çok beğeneceğine emin olduğumuz bir yemek. İçindeki çeşit çeşit malzemesiyle farklı damak tatlarına hitap edebilecek olan bu yemek özellikle şık sofralarda mutlaka bulunmalı. Sade makarnayla ya da pilavla çok uyumlu olan beef stroganoff tarifimiz aşağıda. Afiyet olsun…
Belle Helene, Fransız mutfağının klasik tatlılarından biri. İlk defa Auguste Escoffier tarafından 1870 yılında yapılmış. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olsa da bu güzel tatlının tadı her zaman mükemmel. Nefis sulu armutun, çikolatanın ve dondurmanın en lezzetli uyumu yakabileceğiniz Belle Helene tatlısını denemek isterseniz, tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...
Domates, hele ki zamanında tüketilen olgun tarla domatesi, dünyanın en lezzetli şeylerinden biri olabilir. Çorbasından reçeline her şeyiyle nefis olan domatesin dolması da bir başka oluyor. Domates dolması genellikle klasik pirinçli dolma içiyle yapılıyor ancak farklı bir lezzet arıyorsanız makarnayla da domates dolması yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz makarnalı domates dolması tarifi…
Beyaz prenses yemeği, adını ilk duyduğunuzda kulağınıza çok zor bir yemekmiş gibi gelebilir ama aslında sebzeli ve beşamel soslu bir tavuktan bahsediyoruz. Mantar, havuç, ıspanak ve baharatlarla lezzetlenen tavuğun muhteşem sunumu, “prenses” adının nereden geldiğini de açıklıyor aslında. Sizin için nefis beyaz prenses yemeğinin malzemelerini ve yapılışını aşağıda anlattık. Denemeye ne dersiniz?
Yoğurtlu közlenmiş patlıcan salatası çok kolay ve lezzetli bir meze. Çok zorlanmadan yapabileceğiniz bu salata özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışıyor. Siz de bu salataya sofranızda yer vermek isterseniz malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…
Şalgamlı bulgur salatası çok kolay, çok doyurucu ve çok lezzetli bir salata. Üstelik görüntüsü de o kadar güzel oluyor ki daha yemeden hayran kalıyorsunuz. Peki şalgamlı bulgur salatası nasıl yapılır? Cevabı bütün ayrıntılarıyla aşağıda. İşte şalgamlı bulgur salatası yapımı ve malzemeleri…
Mezeler, akşam yemeklerinin ya da çay saatlerinin olmazsa olmazı. Çerkez tavuğu da en sevilen mezelerden biri. Çok lezzetli ve pratik olması da bu nefis lezzeti vazgeçilmez kılıyor. Eğer siz de Çerkez tavuğu arıyorsanız, tarifimize bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Şimdiden afiyet olsun...
Sevgililer Günü gibi özel günlerde herkes hediye telaşına düşüyor ancak aslında en güzel hediye sevdiğiniz kişi için elinizin emeğiyle yapabileceğiniz enfes bir tatlı. Çok zorlanmadan yapabileceğiniz bu kek akşamınızın tadına tat katacak. Şimdiden ellerinize sağlık...
Tadı nefis ve doyurucu bir salata tarifi arıyorsanız, tavuklu arpa şehriye salatası tam size göre. Sofralarınızda ister salata olarak isterseniz de yemek olarak tüketebilirsiniz. Ayrıca çay saatlerine de çok yakıştığını belirtelim. İşte tavuklu arpa şehriye salatası tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Makaron bir Fransız tatlısı. Kahvenin ya da çayın yanında farklı bir lezzet arayanların son dönemdeki en popüler seçimlerinden biri haline geldi. Çıtır çıtır kıvamıyla acıbadem kurabiyesine benzeyen makaron, renkli görüntüsüyle de akılları başlardan alıyor. Siz de bu havalı tatlıyı evinizde yapıp misafirlerinize ikram etmek isterseniz, tarifimize hemen bir göz atın.