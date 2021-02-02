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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 02 Şubat 2021 - 15:02 | 

Sevgililer Günü menünüz için birbirinden nefis yemek tarifleri

Sevgililer Günü'nü bu yıl pandemi nedeniyle evde geçireceğiz. Ama bu baş başa şık sofralar kurup güzel yemekler yememize engel değil. Hürriyet Lezizz yazarı Selma Mollaoğlu sizin için güzel bir Sevgililer Günü menüsü hazırladı. Bu tariflere bakmadan mutfağa girmeyin.

Instagram: @selmamollaoglu

Selma Mollaoğlu
Selma Mollaoğlu
selmamollaglu@gmail.com
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Selma Mollaoğlu
Selma Mollaoğlu
selmamollaglu@gmail.com
1Brownie tarifi
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Brownie tarifi

İşte kaydetmeniz gereken bir brownie tarifi... Üzerinde dondurmayla gerçekten nefis oluyor. Bizim tarifimizde ahududu ve yaban mersini var ama siz dilerseniz çilek ya da vişne de kullanabilirsiniz, onlar da çok yakışıyor. Malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda...

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2Karnabahar steak tarifi
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Karnabahar steak tarifi

Karnabahar herkesin çok sevdiği bir sebze değil ancak pizzadan çorbaya birçok tarife de uyarlanabiliyor. Bu da karnabahardan bir steak yani biftek. Denediğinizde lezzetine şaşıracaksınız. Mutlaka deneyin, afiyet olsun…

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3Rulo bonfile tarifi
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Rulo bonfile tarifi

Sevgililer Günü sofrası için özel bir yemek arıyorsanız rulo bonfileyi mutlaka denemelisiniz. Sofranızı şölene çevirmeye aday bu yemeği mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…

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4Mor lahana salatası tarifi
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Mor lahana salatası tarifi

Rengiyle sunuma şıklık katacak, tadıyla damakları şenlendirecek olan bir salata ve meze tarifimiz var. Bu tarifte mor lahanayı çiğden değil kavurarak kullanıyoruz. Biz malzemelerini sınırlı tuttuk ama siz dilerseniz içine haşlanmış mısır ve küçük doğranmış kornişon turşu da koyabilirsiniz. Afiyet olsun...

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5Avokadolu patates salatası tarifi
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Avokadolu patates salatası tarifi

Avokado salatalara çok yakışıyor. Tıpkı patates gibi... Peki bu ikili güçlerini birleştirirse ne olur? Ortaya nefis bir avokadolu patates salatası çıkar. Et yemeklerinin yanına da çok yakışacak bu salatayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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Selma Mollaoğlu
Selma Mollaoğlu
selmamollaglu@gmail.com
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