Sevgililer Günü menünüz için birbirinden nefis yemek tarifleri

Brownie tarifi İşte kaydetmeniz gereken bir brownie tarifi... Üzerinde dondurmayla gerçekten nefis oluyor. Bizim tarifimizde ahududu ve yaban mersini var ama siz dilerseniz çilek ya da vişne de kullanabilirsiniz, onlar da çok yakışıyor. Malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda...