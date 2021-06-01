Serinleten Kahvaltı Önerileri

Tam mevsimi: Çilek reçeli ve limonata Kıtır ekmeğin üzerine çilek reçeli ve bir adet nane yaprağı. Kulağa hoş geliyor ama damağa daha da hoş gelecek bir lezzet. Üstelik çilek reçelini şekersiz de yapabilirsiniz. Elmalarınızı rendeleyin ve suyunu çıkarın. Elma suyunun içerisinde hiç şeker ilave etmeden çileklerinizi reçel kıvamına gelene kadar pişirin. Yanına da bir bardak soğuk limonata. Afiyet olsun.