Serinleten Kahvaltı Önerileri

Yaz geldi! Denize karpuz kabuğu, gönlümüze tatiller düştü. Kışın yenen ağır yemekleri, yağları, mide yoran her şeyi bir kenara bırakıyor, kahvaltıya hafif ve serin bir menüyle başlıyoruz. Bu önerilerimize bayılacaksınız;
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1
Kahvaltıda smoothie
Dilediğiniz yaz meyvesinin kabuklarını soyun ve dilimleyin. Bir kat meyve, bir tatlı kaşığı yoğurt olacak şekilde kat kat blendera yerleştirin. Üzerine taze sıkılmış portakal suyu, bir kaşık bal ya da dilerseniz fıstık ezmesi ilave edin ve hepsini karıştırın. Bu sabahki içeceğiniz hazır. Üstelik malzeme konusunda serbestsiniz.
2
Serin bowl
Bir yaz sabahı kahvaltısı denince bizim de aklımıza ilk olarak, rengarenk bir bowl geliyor. Derin bir kâseye eşit miktarda dilediğiniz kahvaltılık, meyve ve kuru yemişleri ilave ederek leziz bir yaz kahvaltısı hazırlayabilirsiniz. Kâseniz için bizim önerimiz karpuz, yulaf, kuru incir, yoğurt, kayısı, badem ve ceviz.
3
Canımız semizotu
Yazın en güzel tarafı bu sebzeye kavuşmak olabilir mi? Yoğurtlusu, sadesi, yemeği, salatası derken çeşit çeşit bir lezzet. Bizim kahvaltı için önerimiz semizotu ve yaz domateslerini buluşturmak olacak. Üzerine zeytinyağı gezdirin, kekik ilave edin ve bu serin kahvaltının tadını çıkarın.
4
Yumurtadan vazgeçmeyenlere
Standart yumurtadan sıkıldıysanız peynirli yumurtayı çeşitli yeşillikler ve baharatlarla tatlandırarak çeşitlendirebilirsiniz. Yanına da bir dilim karpuz öneririz.
5
Tam mevsimi: Çilek reçeli ve limonata
Kıtır ekmeğin üzerine çilek reçeli ve bir adet nane yaprağı. Kulağa hoş geliyor ama damağa daha da hoş gelecek bir lezzet. Üstelik çilek reçelini şekersiz de yapabilirsiniz. Elmalarınızı rendeleyin ve suyunu çıkarın. Elma suyunun içerisinde hiç şeker ilave etmeden çileklerinizi reçel kıvamına gelene kadar pişirin. Yanına da bir bardak soğuk limonata. Afiyet olsun.