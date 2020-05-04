Selçuklulardan miras kalan bir lezzet! Taş fırında 7 saatte pişiyor

Günümüzde fırın kebabı olarak bilinen kebap, ramazan ayında da iftar sofralarını süslemeye devam ediyor. Kuzu etinin ön kol gerdan ve kaburgasından yapılan furun kebabı, etin kendi yağıyla meşe odunu ateşinde taş fırında yaklaşık 7 saat pişiriliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında restoranlar da paket servisle müşterilerine bu lezzeti tattırıyor.