Şeker Yerine Kullanılabilecek Alternatif Besinler
Beyaz şekerden uzak durmak istiyorsanız tatlılarınızı yaparken şeker yerine kullanabileceğiniz doğal besinlerden faydalanabilirsiniz.
Hurma
Hurma sevilen bir tatlı kaynağı. Özellikle tatlı isteğini bastırmak için tüketilebildiği gibi, ezilerek tatlılarınızın içerisine şeker yerine ilave edebilirsiniz.
Esmer şeker
Mutlaka şeker kullanmanız gereken bir tarifiniz varsa kalorisi daha düşük olanı tercih edebilirsiniz.
Bal
Demir, çinko, potasyum ve fosfor bakımından zengin olan çiğ bal ise gerçek bir doğal tatlandırıcı. Şeker yerine bal kullanılırken dikkat edilmesi gereken şey ise; balın ısıtılmadan kullanılması gerektiği. Tüm faydalı enzimleri ısıtarak yok etmeden, balı soğuk ya da ılık haliyle kullanmalı, pişirmeden uzak durmalısınız.