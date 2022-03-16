MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiŞeker Yerine Kullanılabilecek Alternatif Besinler
Geriİncili Gastronomi Rehberi Şeker Yerine Kullanılabilecek Alternatif Besinler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 16 Mart 2022 - 17:26 | 

Şeker Yerine Kullanılabilecek Alternatif Besinler

Beyaz şekerden uzak durmak istiyorsanız tatlılarınızı yaparken şeker yerine kullanabileceğiniz doğal besinlerden faydalanabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1Hurma

Hurma

Hurma sevilen bir tatlı kaynağı. Özellikle tatlı isteğini bastırmak için tüketilebildiği gibi, ezilerek tatlılarınızın içerisine şeker yerine ilave edebilirsiniz.
2Hindistan cevizi yağı

Hindistan cevizi yağı

Hem cilt ürünlerinde hem de besinlerde kullanılan Hindistan cevizi yağı, doğal bir tatlandırıcı. Hem tatlılarınızın, hem de çay ya da kahvenizin içerisine ilave ederek hoş aromasından da faydalanabilirsiniz.
3Esmer şeker

Esmer şeker

Mutlaka şeker kullanmanız gereken bir tarifiniz varsa kalorisi daha düşük olanı tercih edebilirsiniz.
4Bal

Bal

Demir, çinko, potasyum ve fosfor bakımından zengin olan çiğ bal ise gerçek bir doğal tatlandırıcı. Şeker yerine bal kullanılırken dikkat edilmesi gereken şey ise; balın ısıtılmadan kullanılması gerektiği. Tüm faydalı enzimleri ısıtarak yok etmeden, balı soğuk ya da ılık haliyle kullanmalı, pişirmeden uzak durmalısınız.
5stevia

stevia

Sıfır kalori içeren stevia da toz ya da tabletler halinde satılan bir tatlandırıcı. Stevia¸Paraguay’a ait bir bitki çeşidi. Diyet yapanların dostu.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi