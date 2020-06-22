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Hürriyet
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Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 11:08,

Savaş zamanı askerler için yapılırdı, bugün tescilli bir lezzet

Milli mücadele döneminde savaş erlerine enerji vermesi için hazırlanan asırlık tatlı "sütlü zerde" Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildi.

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Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda bulunan Gaziantep'te kentin asırlık lezzetlerinden olan "sütlü zerde"nin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilmesinin mutluluğu yaşanıyor.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Ağzımızın Tadı Geldi" kampanyası kapsamında bölgenin eşsiz ürünlerinin tescil edilebilmesi için çalışmalar yürütüyor.

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Bu kapsamda son olarak kentin geleneksel "hafif" tatlılarından sütlü zerde, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edilerek kent bünyesine kazandırıldı.

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Gaziantep'in milli mücadele döneminde savaş erlerine enerji vermesi için evlerdeki dev kazanlarda kadınların hazırladığı belirtilen asırlık lezzet, kentin vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor.

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Yörede zerdeli sütlaç olarak da bilinen ve süt, su, nişasta, pirinç, gül ve çiçek suyu, gül esansı, zerdeçal ve haspir suyu malzemelerinin karışımıyla hazırlanan sütlü zerde, soğuk olarak tüketiliyor.

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Gaziantepli hünerli ustalarının elinden Antep fıstığıyla da süslenerek hazırlanan sütlü zerde, damaklarda eşsiz tat bırakıyor.

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Gaziantep Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi şeflerinden Mustafa Gülten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sütlü zerdenin kentin sevilen tatlılarından biri olduğunu söyledi.

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Herkesin evinde rahat bir şekilde hazırlayabileceği bir tatlı olduğunu dile getiren Gülten, mutfaklarında en fazla hazırladıkları tatlılardan biri olduğunu belirtti.

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Uzun yıllardır Gaziantep'in tatlılarından olan sütlü zerdenin tescil edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Gülten, şunları kaydetti:

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"Gaziantep'in farklı farklı lezzetleri var. Bu ürünlerimizden asırlardır sofralarımızı süsleyenler kentimizin bünyesine katılıyor. Sütlü zerde de misafirlerimizin sevdiği bir tatlı. Baklavasıyla ünlü Gaziantep'imizde bir lezzetin daha tescil edilmesi bizleri gururlandırdı."

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