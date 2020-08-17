Satışı sabah 8'de başlıyor, 11'de bir tane kalmıyor!

Günde yaklaşık 200 roti canai sattıklarını söyleyen Zalila, "Saat 08.00'de roti canai servislerine başlıyoruz ve çoğu zaman 11.00'den önce bitiyor" şeklinde konuştu. Zalila, sosyal medyanın da etkisiyle restoranın kısa zamanda çok tanındığını dile getirerek, "Sadece Malezyalı değil, burada yaptığımız roti canailerin lezzetini duyan çok sayıda yabancı turist de buraya uğrayıp geleneksel lezzetlerimizi deniyorlar. Şimdiye kadar Avrupa ülkelerinden, Japonya'dan ve Güney Kore'den turistleri burada ağırladık." ifadelerini kullandı.