MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüSatışı sabah 8'de başlıyor, 11'de bir tane kalmıyor!
GeriYemek Kültürü Satışı sabah 8'de başlıyor, 11'de bir tane kalmıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 17 Ağustos 2020 - 11:10,

Satışı sabah 8'de başlıyor, 11'de bir tane kalmıyor!

Malezya mutfağının en beğenilen lezzetlerinden "roti canai", ülkenin zengin yemek kültüründe önemli bir yer tutuyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İçerik olarak Malezya usulü yağlı bazlama şeklinde tanımlanabilen roti canai, yağlı hamurun yoğrulup sacda kızartılması ve üstüne yumurta kırılmasıyla pişiriliyor.

2
Abone Olgoogle-news

Malezyalıların genellikle kahvaltıda yemeyi tercih ettiği geleneksel bazlama, tercihe göre arasına et, soğan ve birtakım sebzeler konularak da hazırlanıyor. Türkçede "yoğrulmuş ekmek" anlamına gelen roti canai usulen, beraberinde küçük kaplarda servis edilen köri soslarıyla yeniyor.

3
Abone Olgoogle-news

Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya, Brunei, Singapur ve Tayland'da da farklı malzemeler kullanılarak yapılan bu yemek, en çok Malezya'da tüketiliyor.

4
Abone Olgoogle-news

İlk olarak Malezya'ya 20. yüzyılın başında göç eden Hint Müslümanlar tarafından yapıldığı bilinen roti canai, bugün Hint-Malay karışımı yemeklerin servis edildiği "mamak" isimli restoranların hepsinde bulunabiliyor.

5
Abone Olgoogle-news

Malezya'nın Şah Alam kentindeki bir restoranın çalışanlarından Zalila Mohd Amin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bu restoranı işlettiklerini fakat son iki yıldır roti canai hazırladıklarını belirterek, "Roti canai satmaya başladıktan sonra restoranın şöhreti daha fazla arttı. Ustalarımızın pişirme şekli ve kullandığımız malzemelerin kalitesi, kısa zamanda insanların beğenisini kazandı" dedi.

6
Abone Olgoogle-news

Günde yaklaşık 200 roti canai sattıklarını söyleyen Zalila, "Saat 08.00'de roti canai servislerine başlıyoruz ve çoğu zaman 11.00'den önce bitiyor" şeklinde konuştu. Zalila, sosyal medyanın da etkisiyle restoranın kısa zamanda çok tanındığını dile getirerek, "Sadece Malezyalı değil, burada yaptığımız roti canailerin lezzetini duyan çok sayıda yabancı turist de buraya uğrayıp geleneksel lezzetlerimizi deniyorlar. Şimdiye kadar Avrupa ülkelerinden, Japonya'dan ve Güney Kore'den turistleri burada ağırladık." ifadelerini kullandı.

7
Abone Olgoogle-news

Malezya'dan bazı sanatçı, aktör ve siyasetçilerin de roti canai yemek için restoranlarına geldiğini dile getiren Zalila, restoranın yoğun talep almasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi