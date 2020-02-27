Satılmayan sebze ve meyveleri toplayıp tam 110 çeşit turşu kuruyor

Pek çok meyve ve sebzeden turşu yaptığını, bunları Tokat'ın haricinde farklı illere de gönderdiğini anlatan Çolak, "Tokat'ın satılmayan mamullerini alıp değerlendiriyorum. Hem bana meşgale hem de ülke ekonomisine ufak da olsa bir katkımız oluyor. 110 çeşit olunca hepsini saymakta sıkıntı çekiyorum. Mesela erik turşusu hamileler için yılın her mevsimi bulunabilir." ifadelerini kullandı.