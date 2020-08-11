Şaphane kebabını tatmak için akın akın o şehrimize gidiyorlar

Şaphane'de uzun yıllardır kebap lezzetini vatandaşlara tattırmaya devam eden Ayhan Eser, yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yetişen hayvanlar yaylalarda beslendiği için kekik çok tüketir. Kekik, etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Belli anlaşma yaptığımız üreticilerden aldığımız ve özel olarak kebaplık için yetiştirilen hayvanları kullanırız" dedi.