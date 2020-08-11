Şaphane kebabını tatmak için akın akın o şehrimize gidiyorlar
Kütahya'nın Şaphane ilçesinin meşhur kebabı, sadece ilçede yaşayanların değil özel olarak bu lezzeti tatmak için gelen misafirlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.
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Bölgenin yaylalarında yetişen ve kekik yiyerek beslenen hayvanlardan hazırlanan Şaphane kebabının lezzetini tatmak için Simav ve çevre ilçeler dışında, Uşak ve İzmir'den de birçok kişi ilçeye özel olarak geliyor.
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Şaphane'de uzun yıllardır kebap lezzetini vatandaşlara tattırmaya devam eden Ayhan Eser, yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yetişen hayvanlar yaylalarda beslendiği için kekik çok tüketir. Kekik, etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Belli anlaşma yaptığımız üreticilerden aldığımız ve özel olarak kebaplık için yetiştirilen hayvanları kullanırız" dedi.
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Eser, "Elbette Şaphane kebabının bir diğer sırrı da ustaların ellerindeki maharettedir. Amacımız Şaphane kebabımızı marka olma yolunda elimizden geldiğince tanıtmaktır" ifadelerini kullandı.