MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüŞaphane kebabını tatmak için akın akın o şehrimize gidiyorlar
GeriYemek Kültürü Şaphane kebabını tatmak için akın akın o şehrimize gidiyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 14:04,

Şaphane kebabını tatmak için akın akın o şehrimize gidiyorlar

Kütahya'nın Şaphane ilçesinin meşhur kebabı, sadece ilçede yaşayanların değil özel olarak bu lezzeti tatmak için gelen misafirlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Bölgenin yaylalarında yetişen ve kekik yiyerek beslenen hayvanlardan hazırlanan Şaphane kebabının lezzetini tatmak için Simav ve çevre ilçeler dışında, Uşak ve İzmir'den de birçok kişi ilçeye özel olarak geliyor.

2
Abone Olgoogle-news

Şaphane'de uzun yıllardır kebap lezzetini vatandaşlara tattırmaya devam eden Ayhan Eser, yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yetişen hayvanlar yaylalarda beslendiği için kekik çok tüketir. Kekik, etin yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Belli anlaşma yaptığımız üreticilerden aldığımız ve özel olarak kebaplık için yetiştirilen hayvanları kullanırız" dedi.

3
Abone Olgoogle-news

Eser, "Elbette Şaphane kebabının bir diğer sırrı da ustaların ellerindeki maharettedir. Amacımız Şaphane kebabımızı marka olma yolunda elimizden geldiğince tanıtmaktır" ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi