Şanlıurfa'nın tescilli lezzetleri 'Taste of Urfa' markası altında toplanıyor

"Amacımız Şanlıurfa'nın yöresel ürünlerinin markalaştırılarak online sanal pazarlarda satışını sağlamaktır. Bu kapsamda isot ile başladık. İsotun 5 çeşidinin yer aldığı bir set oluşturduk. Bu ürünler coğrafi işareti alınmış ürünler. Şu an yapılması gereken bu coğrafi işaretli ürünlerin markalaşmasını sağlamaktır. Biz de ilk adımı isot ile attık, bu kapsamda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha sonra paketlenebilecek diğer gıda ürünleriyle de devam edeceğiz. Bunları 'Taste Of Urfa' markasıyla hem kentimizde hem de internet ortamında dünyanın her yerine pazarlayabileceğiz."