Şanlıurfa'nın pul biberi 100 ülkede sofraları lezzetlendiriyor

Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki işletmesinde pul biber üretimi yapan bir fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Köse de ürettikleri biberleri yurt içinde ve yurt dışında piyasaya sunduklarını ifade etti. Geçen yıl üretimlerinin yüzde 10'unu ihracata gönderdiklerini aktaran Köse, "Almanya, Fransa, İngiltere gibi ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine ihracat yaptık. Bunun yanında Katar ve Suudi Arabistan'a da ürün gönderdik. Avrupa dışında en çok Katar'a ürün gönderdik." diye konuştu.Köse, yeni mahsul biberin üretimini de sürdürdüklerini aktararak, bu yıl ihracatlarını yüzde 25'e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.