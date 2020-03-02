Şanlıurfa'nın lezzetlerini Eskişehir'e taşıdı! İl dışından bile yoğun talep var

Buranın asıl tercih edilme sebebini de söyleyeyim. Biz gıda standartlarına uygun tüm hijyen belgelerimizle birlikte hem hijyenik olarak hem de personelimizin hijyene ayrıca önem göstermesiyle hizmet veriyoruz. Etlerimiz günlük geliyor, zaten baharatlarımız da Urfa’dan geldiği için lezzetleri bambaşka oluyor. Tabii ki bir ustanın emeği de var bunda herkesin kendisine göre lezzeti ve farklı sunumları var. Bizim de Ciğerci Aziz Usta olarak kendi baharatlarımızdan ve soslarımızdan hazırladığımız yemeklerimizi Eskişehir’e ve tüm Türkiye’ye Allah kısmet ederse tanıtacağız” şeklide konuştu.