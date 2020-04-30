Şanlıurfalılar sahurdaki ciğer keyfini pakete sığdırdı

Sahur vaktinde ciğer kebabı alan Ertan Çiftbudak da ciğer kebabını günün her öğününde tükettikleri bir lezzet olduğunu belirtti. Ramazanda özellikle sahurda bu kebabı yediklerini ifade eden Çiftbudak, "Salgın nedeniyle her zaman lokantada yediğimiz ciğeri kebabını maalesef bu yıl paket olarak almak zorunda kaldık. Lokantaya gelmeden önce siparişi verdim hazır olur olmaz da paket şeklinde aldım eve gidip yiyeceğim. Salgına rağmen ciğer kebabı yeme keyfimizden vazgeçemedik. Gerekli tedbirlerimizi alarak yine bu lezzeti yemeye devam ediyoruz" dedi. Çiftbudak, kebabı arkadaşlarıyla muhabbet ortamında tüketemediği için de biraz burukluk yaşadığını sözlerine ekledi.