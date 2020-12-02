Şanlıurfa'da zeytin tezgahları renklendirdi... Günde 5 ton satılıyor

"Yeşil ile siyah zeytin arasında hile olmaz. Yeşil zeytin erken toplanıyor. Siyah zeytin ise salamura olması için daha geç toplanıyor. İyi bir zeytin almak için dikkat edilmesi gereken husus ise sıkınca çekirdeği yapışmayan kolay çıkan zeytinin olgun ve yağlı olduğunu anlayabiliriz. Şanlıurfa’da şu anda 41 noktadaki tezgahlarda günlük ortalama 5 ton yeşil zeytin satılıyor."