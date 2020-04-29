Şanlıurfa'da binlerce yıllık tepsi geleneğine koronavirüs engel olamadı

Fırıncı Halil Toprak geçen yıllara göre daha rahat çalıştıklarını belirterek, “Eskiden bu fırının içerisi tepsi yemeklerin, patlıcan ve biberlerden geçilmezdi. Çok yoğunluk olur ve harıl harıl çalışırdık. Şimdi korona virüs nedeniyle ciddi anlamda bir düşüş yaşandı. Biz yine de can sağlığı olsun diyoruz. İnsanlık için belki de bu da hayırlıdır. Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin. Bizim açımızdan hem yoğunluk azaldı hem de havalar serin olduğu için çok daha rahatız. Belki kazancımız düştü fakat önceki yıllara göre çok daha rahatız” dedi.