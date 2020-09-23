Şanlıurfa'da biber salçası mesaisi başladı

Kahvaltıda da tüketiliyor "İsot reçeli"nin yemeklerde ve özellikle kahvaltıda bol tüketildiğini ifade eden Mermer, şöyle konuştu:"Kentte isot reçeli sabah kahvaltılarında yağda veya yumurtalı olarak kızartılarak tüketilir. İsot reçelinin fiyatı bu sene 25-35 lira arasında değişiyor. Daha çok Şanlıurfalıların damak tadına hitap ettiği için Şanlıurfalılar başta olmak üzere Güneydoğu ve ülkenin farklı kentlerinden talepler oluyor."