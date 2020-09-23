MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Yemek KültürüŞanlıurfa'da biber salçası mesaisi başladı
GeriYemek Kültürü Şanlıurfa'da biber salçası mesaisi başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
AA
Haber Giriş: 23 Eylül 2020 - 13:16 | 

Şanlıurfa'da biber salçası mesaisi başladı

Türkiye'de zengin ve farklı yemek kültürüyle öne çıkan kentlerden Şanlıurfa'da, yöre halkı tarafından "isot reçeli" olarak adlandırılan biber salçasının üretimine başlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa'da, yöre halkının "isot reçeli" olarak adlandırdığı biber salçasının üretimine başlandı.

2
Abone Olgoogle-news

Kentte isot yapım işiyle uğraşan aileler, kış hazırlıkları kapsamında pazardan satın aldıkları kırmızı acı biberleri, ev veya bahçelerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından salçaya dönüştürüyor.

3
Abone Olgoogle-news

Zeytinyağı ile harmanlanmasının ardından "isot reçeli" olan biber, soğuk kış günlerinde sofralardaki yerini alıyor.

4
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa İsot Üreticileri Kooperatifi (ŞİKOP) Başkan Yardımcısı Murat Mermer, AA muhabirine, bu dönemin "isot reçeli" yapma mevsimi olduğunu söyledi.

5
Abone Olgoogle-news

Mermer, kentte yetişen biberlerin hal pazarından getirilerek kadınlar tarafından temizlendiğini ve sonrasında makinelerden geçirildikten sonra güneşte biber salçasına dönüştüğünü aktardı.

6Kahvaltıda da tüketiliyor
Abone Olgoogle-news

Kahvaltıda da tüketiliyor

"İsot reçeli"nin yemeklerde ve özellikle kahvaltıda bol tüketildiğini ifade eden Mermer, şöyle konuştu:"Kentte isot reçeli sabah kahvaltılarında yağda veya yumurtalı olarak kızartılarak tüketilir. İsot reçelinin fiyatı bu sene 25-35 lira arasında değişiyor. Daha çok Şanlıurfalıların damak tadına hitap ettiği için Şanlıurfalılar başta olmak üzere Güneydoğu ve ülkenin farklı kentlerinden talepler oluyor."

7
Abone Olgoogle-news

Zeliha Işıkay da "isot reçeli"nin özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi olduğunu, kadınlar tarafından temizlenen biberlerin bir gün bekletildikten sonra makinelerle çekildiğini ve güneşte kurutulduğunu anlattı.

8
Abone Olgoogle-news

Işıkay, "İsot reçeli kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Özellikle kahvaltılarda, sade, yumurtalı veya etli olarak yağda kızartılıp tüketilir." diye konuştu.Üreticilerden Muhammed Bakır Mermer ise biber ve "isot reçeli" üretimi yaptıklarını ve ürünlerini Türkiye'nin birçok kentine gönderdiklerini dile getirdi.

9
Abone Olgoogle-news

Havaların durumuna göre "isot reçeli"nin 3-5 günde hazır hale geldiğini anlatan Mermer, "Yaz mevsiminde özellikle ağustos ve eylül aylarında isot reçeli üretimini yapıyoruz. Bu yıl pandemiden dolayı taleplerde biraz düşüş var. Fiyatlarımız da kalitesine göre 25-30 lira arasında değişiyor." dedi.

10Evde salça nasıl yapılır
Abone Olgoogle-news

Evde salça nasıl yapılır?

Kolları sıvayıp kış hazırlıklarına başlıyoruz. Tarhana, erişte derken olmazsa olmaz salça yapımı da kesinlikle atlanmamalı. Bu içeriğimizde sizin için domates salçası ve biber salçası için yapım aşamalarını, püf noktalarını ve saklama tüyolarını bir araya getirdik. Küflenmeyen, bozulmayan nefis salçalar için haydi sıvayalım kolları…

TARİF İÇİN TIKLAYIN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi