Şalgam suyu nasıl yapılır? Şalgam suyunun faydaları neler?
Türk mutfağına özgü, geleneksel içeceklerden biri de fermente ürün olan şalgam suyudur. Geleneksel şalgam suyunun yapılmasında hammadde olarak; şalgam, kırmızı havuç, bulgur unu, ekmek hamuru, tuz, su ve isteğe göre acı biber kullanılmaktadır. Peki, Şalgam suyu nasıl yapılır? Şalgam suyunun faydaları neler?
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Kış mevsiminin en sevilen içeceklerinden biri de şalgam suyudur. Şalgam suyu, kırmızı renkli, bulanık ve ekşi lezzette bir içecek olup Adana başta olmak üzere, Mersin, Hatay illerinde çok yaygın olan bir fermentasyon ürünüdür. Yapımında bulgur unu, ekmeklik hamur (ekşi hamur), tuz, kırmızı-mor havuç, şalgam ve içme suyu kullanılır. İstenirse acı biber katılarak acılı da yapılabilmektedir. Özellikle et yemekleriyle tüketilen şalgam suyunu evde de yapabilirsiniz. Peki, şalgam suyu nasıl yapılır? Şalgam suyunun faydaları neler?
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Şalgam Suyu Malzemeleri
1 kilo siyah havuç 1 orta boy kırmızı pancar 2 yemek kaşığı unlu bulgur 1 yemek kaşığı kuru maya 1 tatlı kaşığı şeker 3-4 lokma kadar mayalı ekmek 1 yemek kaşığı tuz Bir avuç nohut
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Evde şalgam suyu nasıl yapılır?
Havuçların kabuklarını soyun. Uzunlamasına önce ikiye daha sonra dörde bölün ve 5 kiloluk bidona yerleştirin. Pancarın kabuklarını soyun ve iri iri doğradıktan sonra onu da bidona yerleştirin.
Diğer bir yanda, temiz bir tülbentin içine ekmek, maya, şeker ve bulguru koyup sıkıca bağlayın. Bunu ve bir avuç nohudu da bidonun içine atın. 1 yemek kaşığı tuz ekledikten sonra bidondaki malzemelerin üzerini örtecek kadar su koyun. Ağzına temiz bir poşet geçirip kapağını sıkıca kapatın.
Güneş görmeyen bir yerde 15-20 gün kadar dinlendirin. Bu süre sonunda kapağı açıp tülbenti çıkarın. Sonrasında şalgam suyunuzu buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.
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ŞALGAM SUYUNUN FAYDALARI
Şalgam, kök sebzeler grubundan olup kalori oranı düşük, B1, B2 , C vitaminleri ve kalsiyum, potasyum, demir gibi mineraller yönünden zengin bir besindir. Kanser oluşumunu önleyici fitokimyasallar içerir. Ayrıca, şalgam yaprakları, önemli miktarda kansere karşı koruyucu güçlü antioksidanlar olan A ve K vitaminlerini de içermektedir.
Besin değerinin yanı sıra şalgam, hazmı kolaylaştırır, içerdiği zengin orandaki lifi sayesinde kabızlığı giderir. Pişmiş kökü gut hastalığına iyi gelir. İdrarı söktürür. Akciğer ve bronşları temizler. Cild hastalıklarına faydalıdır. Zengin potasyum içeriğiyle yüksek tansiyonu düşürmektedir.
Romatizma, mide, barsak hastalıklarına ve siyatik ağrılarına iyi gelen bir besin olduğu belirtilmiştir.Geleneksel Asya tedavi şekline göre şalgam vücuttaki enerji ve kan dağılımını düzenler. Ayrıca şalgam, etkili bir mukus temizleyicisidir, öksürük, astım, bronşit gibi solunum hastalıklarını tedavi eder.