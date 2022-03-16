Salep Bitkisi Nasıl Yetiştirilir?

Bahar aylarını bekleyin. Salep bitkileri nisan-haziran aylarında açmaya başlayacaktır. Toprağın içerisinde kalan iki yumru vardır, bu yumrulardan biri kullanılmak içindir. Toz haline getirilen yumru, içecek olarak tüketilir; ama bunun için sabırlı olmak ve ortalama 10-12 ay beklemek gerekir.