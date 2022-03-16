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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 16 Mart 2022 - 16:58 | 

Salep Bitkisi Nasıl Yetiştirilir?

Orkidegiller ve salepgiller familyasına ait olan bu bitki, genellikle mor renktedir. Bitkinin toprak altında kalan kısımlarından elde edilir. Toprağın altındaki yumrular toz haline getirilerek severek içtiğimiz salep elde edilir.

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1Çoğu iklimde yetiştirilmeye müsaittir.

Çoğu iklimde yetiştirilmeye müsaittir.

2Eylül ayında ekilir ve Nisan-Mayıs gibi çiçeklerini açmaya başlar.

Eylül ayında ekilir ve Nisan-Mayıs gibi çiçeklerini açmaya başlar.

3%25 oranında kum, %10 oranında yanmış koyun gübresi bulunan bir toprak alarak işe başlayın. Toprakta 5 cm.’lik delikler açın ve tohumlarını bu toprağa gömün. Saksının altını açık bırakırsanız daha verimli bir sonuç elde edersiniz.

%25 oranında kum, %10 oranında yanmış koyun gübresi bulunan bir toprak alarak işe başlayın. Toprakta 5 cm.’lik delikler açın ve tohumlarını bu toprağa gömün. Saksının altını açık bırakırsanız daha verimli bir sonuç elde edersiniz.

4Can suyunu ihmal etmeyin. Saleplerinizi ektiğiniz saksılara ilk can suyunu verin ve bol güneş alan bir yere bırakın.

Can suyunu ihmal etmeyin. Saleplerinizi ektiğiniz saksılara ilk can suyunu verin ve bol güneş alan bir yere bırakın.

5Salep bitkisi çok suyu sevmez. Toprağın nemli kalması yeterlidir. Bunu zaman zaman parmağınızla test ederek su ihtiyacını giderebilirsiniz. Toprak çok kuruysa sulayın, nemliyse beklemeniz gerekir.

Salep bitkisi çok suyu sevmez. Toprağın nemli kalması yeterlidir. Bunu zaman zaman parmağınızla test ederek su ihtiyacını giderebilirsiniz. Toprak çok kuruysa sulayın, nemliyse beklemeniz gerekir.

6Bahar aylarını bekleyin. Salep bitkileri nisan-haziran aylarında açmaya başlayacaktır. Toprağın içerisinde kalan iki yumru vardır, bu yumrulardan biri kullanılmak içindir. Toz haline getirilen yumru, içecek olarak tüketilir; ama bunun için sabırlı olmak ve ortalama 10-12 ay beklemek gerekir.

Bahar aylarını bekleyin. Salep bitkileri nisan-haziran aylarında açmaya başlayacaktır. Toprağın içerisinde kalan iki yumru vardır, bu yumrulardan biri kullanılmak içindir. Toz haline getirilen yumru, içecek olarak tüketilir; ama bunun için sabırlı olmak ve ortalama 10-12 ay beklemek gerekir.

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