Sahurda yiyeni iftara kadar tok tutuyor! O şehrimizin ramazan geleneği

İşe hamuru yoğurmakla başladıklarını anlatan Meliha Karaca, "Un, süt, kuru maya ve su koyarak hamuru yoğuruyoruz. Yoğurma işleminin ardından hamurumuzu kısa bir süre dinlendirmeye alıyoruz. Normalde kuru yufka işini komşularla birlikte toplanarak yapıyoruz. Ama bu sene koronavirüs sebebiyle kuru yufkayı toplu bir şekilde yapamıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Bu bize annemizden, nenemizden kalma bir gelenek. Annemiz, nenelerimiz ve dedelerimiz hep bu yufkadan yaptığımız börekle ve tirit ile oruç tutarlarmış" dedi.