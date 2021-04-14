Sahurda ne yenir? Sahur için pratik tarifler

Poşe Yumurta Yumurta, hepimizin de bildiği gibi sahurun olmazsa olmazlarından, bütün gün tok kalmamızı sağlayan güçlü besin kaynaklarımızdandır. Bu kez sizlere farklı bir yumurta tarifi veriyoruz. Hazırlaması çok basit, tadı efsane poşe yumurtamızın malzemeleri ve yapılışı şu şekilde:



Poşe yumurta pişirmek için tencere içine yaklaşık 4 parmak su ilave ederek kaynamaya bırakın. Su kaynadığında altını kısarak fokurdamasını önleyin. İçine yaklaşık 2 kaşık sirke ve biraz da tuz ilave ettikten sonra yumurtaları bir kase içerisinde kırarak yavaşça suya bırakın. 3 dakika kadar pişireceğiniz yumurtayı kevgir yardımı ile çevirerek pişirin. Böylece yumurtanın beyazı dağılmayacaktır. Yuvarlak ve opak bir kıvama gelen yumurtayı kevgirle dikkatlice aldıktan sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alıp servise hazır hale getirebilirsiniz.



Dilerseniz hazırladığınız poşe yumurtayı kızarmış ekmek, labne peynir ve avokado ile servis edebilirsiniz.