Sahurda ne yenir? Sahur için pratik tarifler

Ramazan’ın gelmesiyle birlikte sahurluk menüler de ince elenip sık dokunmaya başladı. Hem pratik olsun uğraştırmasın hem de doyurucu olsun bütün gün acıktırmasın diyenlerdenseniz, sizlere sahur için pratik tarifler hazırladık. Daha fazla “Sahurda ne yenir?” diye düşünüp duruyorsanız, haberin detaylarında sizi neler bekliyor gelin bir bakalım.
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1
Ramazan geldi, iftarlık ve sahurluk menüler hazırlanmaya başladı. İftarda yine kapsamlı menüler dikkat çekerken sahurda lezzetli, doyurucu ancak hafif ve tok tutan yiyecekler tercih ediliyor. Biz de bu talebi dikkate alarak, sizlere hafif ve pratik tariflerden oluşan küçük bir liste hazırladık.
2
Poşe Yumurta
Yumurta, hepimizin de bildiği gibi sahurun olmazsa olmazlarından, bütün gün tok kalmamızı sağlayan güçlü besin kaynaklarımızdandır. Bu kez sizlere farklı bir yumurta tarifi veriyoruz. Hazırlaması çok basit, tadı efsane poşe yumurtamızın malzemeleri ve yapılışı şu şekilde:
Poşe yumurta pişirmek için tencere içine yaklaşık 4 parmak su ilave ederek kaynamaya bırakın. Su kaynadığında altını kısarak fokurdamasını önleyin. İçine yaklaşık 2 kaşık sirke ve biraz da tuz ilave ettikten sonra yumurtaları bir kase içerisinde kırarak yavaşça suya bırakın. 3 dakika kadar pişireceğiniz yumurtayı kevgir yardımı ile çevirerek pişirin. Böylece yumurtanın beyazı dağılmayacaktır. Yuvarlak ve opak bir kıvama gelen yumurtayı kevgirle dikkatlice aldıktan sonra kağıt havlu üzerinde suyunu alıp servise hazır hale getirebilirsiniz.
Dilerseniz hazırladığınız poşe yumurtayı kızarmış ekmek, labne peynir ve avokado ile servis edebilirsiniz.
3
Hellim Peynirli Avokado Tost
Hellim peyniri ile avokado karışımını hala denemediyseniz, şimdi tam sırası! Hem vitaminli hem hafif bu tarif, sahurda çok zaman almayacak pratik bir alternatif. Daha fazla bekletmiyoruz ve detaylara geçiyoruz.
Ekmeğinizi tost makinesinde kızartın. Bir yandan da tuzunu alması için hellim peynirlerinizi ılık suda bekletin. Avokado karışımını hazırlamak için kaseye avokadoyu, biraz zeytinyağı, bir şeker kaşığı limon, isteğe göre tuz ekleyerek karıştırın. Kızarmış ekmeğin üzerine avokado karışımını ekleyin. Helim peynirleri de suyunu süzüp kızarttıktan sonra avokadonun üzerine dizin. Dilerseniz avokado karışımına kabak çekirdeği ya da ceviz içi de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun…
4
Menemen
Tüm zamanların favorisi menemen, elbette tek başına bile sahurda menünüzde yer almaya hazırdır. Soğanlı menemen gün içinde rahatsız edici olabileceği için soğansız menemen tarifi seçtik. İşte malzemeler ve yapılışı…
Malzemeler
250 gram tereyağı
15 gram yeşil biber
600 gram domates
100 gram kaşar peyniri
8 adet yumurta
Menemen Yapılışı
Biber ve domatesleri doğrayın.
Tavaya tereyağı koyup önce biberleri ekleyin.
Piştikten sonra domatesleri de içine atın.
Kaşarı da ekleyerek iyice eriyene kadar pişirin.
Yumurtaları çırpın ve malzemelerin içine ekleyerek isteğe göre (az veya çok) pişirin.
5
Dereotlu Kaşarlı Omlet
Hafif ama doyurucu tariflerimizden biri daha: Dereotlu kaşarlı omlet! Tereyağı ile tamamlayacağınız bu pratik omlet tarifinin detayları şu şekilde:
Dereotlarını güzelce yıkayın ve havlu kağıt ile kurulayın. Kuruladıktan sonra ince ince kesin. Diğer yandan kaşarı rendeleyin. Dilerseniz ayrıca beyaz peynir de ekleyebilirsiniz. Kaseye kırdığınız yumurtayı güzelce çırpın ve dereotu, kaşarı da ekleyip çırpmaya devam edin. Tavaya tereyağını alın, hafif kızarmaya başlayınca omlet karışımınızı tavaya dökün. Tavanın altını kısıp, kapağını kapatıp omlet iyice pişene kadar bekleyin. İsteğe göre tavaya bu aşamada ekstra kaşar ekleyebilirsiniz. Biraz kaşarların erimesini bekleyin ve sıcak sıcak servis edin. Şimdiden afiyet olsun.