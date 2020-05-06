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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 13:47,

Sahur menüsünü renklendirecek, sizi tüm gün tok tutacak yumurta tarifleri

Uzmanlar çok fazla acıkmadan ve susamadan oruç tutabilmek için sahurda yediklerimize dikkat etmemiz gerektiğini belirtiyor. Neredeyse tamamının tavsiyesi sahur sofrasında yumurta bulundurmak. Sahur sofranıza renk katacak yumurtalı tarifleri sizin için derledik, bir göz atmaz mıydınız? İşte sahur menüsü için nefis yumurta tariflerimiz...

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1Çılbır tarifi
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Çılbır tarifi

İyi bir protein kaynağı yumurta kahvaltılarda da diğer öğünlerde de mutlaka tüketilmesi gerekenlerden. Poşe yumurta ise hayatımıza yeni girmiş gibi görünse de aslında mutfağımızda çok uzun yıllardır çılbır olarak varlığını sürdürüyor. Sizin için enfes bir çılbır tarifi hazırladık. Bol yoğurtla besin gücü katlanan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

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2Çırpılmış yumurta tarifi
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Çırpılmış yumurta tarifi

Çırpılmış yumurtanın kötü yapılanı pek tat vermez ama iyi yapıldığında da lezzetine doyum olmaz. Yumuşacık, pürüzsüz bir çırpılmış yumurta için malzemeye krema ya da kaymak gibi bir ürün eklemek yapabileceğiniz en kolay şey. Sizin için enfes bir çırpılmış yumurta tarifi hazırladık. Şimdiden afiyet olsun…

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3Patatesli omlet tarifi
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Patatesli omlet tarifi

Kahvaltıya hem nefis hem de kolay bir şeyler arıyorsanız, harika bir tarifimiz var. Patatesli omlet, rengarenk görüntüsü ve enfes tadıyla sofranızın yıldızı olacak. İşte, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz patatesli omlet tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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4Çakallı menemeni tarifi
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Çakallı menemeni tarifi

Menemeni sevmeyen az insan vardır. Acıktığınızda pratik bir şekilde yapıp yiyebileceğiniz tariflerden bir tanesidir. Bu tarif ise Samsun-Çorum Karayolu üzerinde Çakallı mevkiinde yer alan büyüklü küçüklü lokantalarda sunulan yörenin özel bir lezzetidir. Fırsatınız varsa gidip yerinde de denemelisiniz. İşte evde yapmak isteyenler için enfes Çakallı menemeni tarifi...

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5Fırında sebzeli poşe yumurta tarifi
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Fırında sebzeli poşe yumurta tarifi

Hafta sonu kahvaltısına arkadaşlarınızı çağırmanıza vesile olacak çok güzel bir tarifimiz var: Fırında sebzeli poşe yumurta. Sebze ve yumurta sayesinde çok doyurucu bir o kadar da enerji verici farklı bir lezzet. Vejetaryen bir öğün olabilecek bu tarifin yapımı ise basit ve zevkli… İşte fırında sebzeli poşe yumurta tarifi…

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6Otlu keçi peynirli omlet ve füme somon rulosu tarifi
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Otlu keçi peynirli omlet ve füme somon rulosu tarifi

Balık bizim için genelde öğle ya da akşam yemeklerinde tüketilen bir ürün ancak dünyanın birçok yerinde kahvaltıda da balık, özellikle de somon tüketiliyor. Genellikle yumurtayla birlikte servis edilen somonu biz bu tarifimizde keçi peyniriyle birlikte omlete sarıp enfes bir rulo yaptık. Misafir sofralarınızda mutlaka bulunması gereken bu lezzeti denemeden geçmeyin. Afiyet olsun...

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7Yumurtalı ekmek tarifi
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Yumurtalı ekmek tarifi

Ev ekonomisi denince akla ilk gelen şeylerden biri artan yiyeceklerden yapılan lezzetler oluyor. Bu lezzetler listesinin başında da muhtemelen yumurtalı ekmek geliyor. Bayat ekmekle yapılan ve şölen sofralarına yakışan bir tadı olan yumurtalı ekmeğin tarifi, püf noktaları eşliğinde hemen aşağıda yer alıyor.

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8Yumurta dolması tarifi
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Yumurta dolması tarifi

Özellikle kahvaltılarda yöresel lezzetleri sevenler için nefis bir tarifimiz var. Kökeni Bursa'nın Mudanya ilçesine dayanan yumurta dolması dışı çıtır içi yumuşacık benzersiz bir lezzet. Yumurtaya farklı bir gözle bakmak isteyenler yumurta dolmasını kesinlikle kaçırmamalı. Şimdiden afiyet olsun...

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9Yumurtalı domates dolması tarifi
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Yumurtalı domates dolması tarifi

Domates ve yumurta ikilisi kahvaltılarımızda olmazsa olmaz lezzetlerden. Sizin için bu iki şahane lezzeti tek bir tabakta buluşturan şahane bir kahvaltılık hazırladık. Görüntüsünü ve sunumunu da herkesin çok beğeneceği yumurtalı domates dolması tarifimizi aşağı bırakıyoruz. Mutlaka denemelisiniz...

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10Frittata tarifi
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Frittata tarifi

Frittata genelde İtalyan omleti diye bilinir ancak bir omletten çok daha fazlasıdır. İçinde bol miktarda ve çeşit çeşit malzeme olur. Neredeyse kek gibi diyebileceğimiz kabarık bir kıvamı olur. Biz bu kez patates, soğan, mantar gibi birkaç temel malzemeyle bir frittata yaptık ama siz isterseniz malzemeyi dilediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. İşte enfes ve doyurucu patatesli frittata tarifi…

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11Yumurta beyazı omleti tarifi
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Yumurta beyazı omleti tarifi

Yumurtanın sarılarını kullanmadan sadece beyazlarıyla yapılan bu omlet tam bir düşük kalorili protein deposu. Alıştığınız omletlerin aksine görüntüsüyle de oldukça göz doyurucu olan bu enfes omlet tarifimizi denemek isterseniz, dilediğiniz malzemelerle çeşitlendirebileceğiniz leziz beyaz omlet tarifimiz hemen aşağıda…

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12Tortilla tarifi
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Tortilla tarifi

Tapas’tan paella'ya pek çok lezzetine artık aşina olduğumuz İspanyol mutfağı, Akdeniz damak tadının en güzel örneklerini barındırır. Dolayısıyla bizim damak tadımıza da son derece uygun olan bu mutfaktan, sadece sahurda değil her öğün yiyebileceğiniz bir omlet tarifini sizinle buluşturmaya karar verdik. Hemen aşağıda...

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13Ispanaklı menemen tarifi
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Ispanaklı menemen tarifi

Demir deposu ıspanak günün her öğününde yiyebilecek kadar çok sevdiğimiz bir sebze. Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz ve ıspanağı sahura da dahil etmenin yollarını arıyorsanız ıspanaklı menemen doğru adres. Bu çok besleyici yemekle bütün gün tok kalabilirsiniz.

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14Taze soğanlı pofuduk omlet tarifi
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Taze soğanlı pofuduk omlet tarifi

Yumurtanın sarısını ve beyazını ayırarak yapılan nefis bir omlet tarifimiz var sizin için. Taze soğanla lezzetlenen, puf puf kabaran bu omleti sadece kahvaltılarınızda değil günün diğer öğünlerinde de sofranızda zevkle misafir edebilirsiniz. İşte mutlaka denemeniz gereken taze soğanlı pofuduk omlet tarifi...

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15Kasede yumurta tarifi
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Kasede yumurta tarifi

Kısa sürede hazırlayıp servis edebileceğiniz, çok lezzetli bir yumurta tarifimiz var. Domates ve maydanoz eşliğinde fırında pişireceğiniz yumurtalarınızın lezzetine doyamayacaksınız. Hele bir de içine tazecik bir parça ekmek batırdınız mı... Sofralarınızı süsleyecek bu tarifi mutlaka siz de deneyip sevdiklerinizle paylaşmalısınız.

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