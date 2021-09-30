Sağlıklı Tatlılar Yapmak Mümkün

Havuç, doğal şeker içeren ve sağlıklı bir sebzedir. Kek ve tatlılarınıza rendeleyeceğiniz havuçla o istediğiniz tatlı lezzeti yakalayabilirsiniz.Yulafı sütle birlikte pişirerek doyurucu bir lapa elde edebilirsiniz. İçerisine orman meyveleri, muz dilimleyerek tatlı bir ara öğünü hızlıca hazırlamanız mümkün.Bitter çikolata, diğer çikolatalara göre kalorisi daha düşük bir besindir. Tatlılarınızda eritilmiş bitter çikolataya yer verebilirsiniz.Hindistan cevizi yağı hem kahvelerinizi, hem de tatlılarınızı lezzetlendirmek için kullanabileceğiniz doğal bir seçenektir.Hem tatlı isteğinizi düşük kalorili bir seçenekle bastırmak hem de kahvaltılarınızı çeşitlendirmek için şekersiz fıstık ezmesini denemenizi öneririz.