MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz İncili Gastronomi RehberiSağlıklı Tatlılar Yapmak Mümkün
Geriİncili Gastronomi Rehberi Sağlıklı Tatlılar Yapmak Mümkün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 30 Eylül 2021 - 13:26 | 

Sağlıklı Tatlılar Yapmak Mümkün

Şekersiz ama tadı yerinde, lezzetli ama kalorisi düşük tatlılar yapmak ister misiniz?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Havuç, doğal şeker içeren ve sağlıklı bir sebzedir. Kek ve tatlılarınıza rendeleyeceğiniz havuçla o istediğiniz tatlı lezzeti yakalayabilirsiniz.

2

Yulafı sütle birlikte pişirerek doyurucu bir lapa elde edebilirsiniz. İçerisine orman meyveleri, muz dilimleyerek tatlı bir ara öğünü hızlıca hazırlamanız mümkün.

3

Bitter çikolata, diğer çikolatalara göre kalorisi daha düşük bir besindir. Tatlılarınızda eritilmiş bitter çikolataya yer verebilirsiniz.

4

Hindistan cevizi yağı hem kahvelerinizi, hem de tatlılarınızı lezzetlendirmek için kullanabileceğiniz doğal bir seçenektir.

5

Hem tatlı isteğinizi düşük kalorili bir seçenekle bastırmak hem de kahvaltılarınızı çeşitlendirmek için şekersiz fıstık ezmesini denemenizi öneririz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi