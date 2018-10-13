Sağlıklı olduğu kadar lezzetli: Evde kefir yapılışı

Bu adımdan sonra kefirinizi hazır! Ancak kefirin daha da lezzetli olabilmesi için soğuk içilmesi gerekiyor. Bu nedenle ağzı kapalı bir şişe ya da kavanozda buzdolabınıza koyduğunuz kefiri bir saat kadar beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Kefiri hemen içebileceğiniz gibi buzdolabında saklayarak daha sonra da tüketebilirsiniz.