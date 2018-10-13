Sağlıklı olduğu kadar lezzetli: Evde kefir yapılışı
Sindirim sistemini güçlendiriyor, enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor, uykusuzluğu önlüyor... Kafkasya kökenli bir içecek olan kefiri evde hazırlamaya ne dersiniz?
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1
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Probiyotik bir süt ürünü olan kefir, özellikle mide ve bağırsaklar için faydaları nedeniyle sıklıkla tüketilmeye başlanan bir ürün. Üstelik kefiri marketlerden hazır olarak almanıza gerek yok! Kendiniz evde de hazırlayabilirsiniz.
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Peki, evde kefir nasıl yapılır?
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Kefiri hazırlamak için ilk yapmanız gereken temizlik. Kefir yapımında bir mayalanma süreci olacağı için hijyen her zamankinden fazla önem taşıyor. Kefiri hazırlayacağınız kavanozu güzelce yıkayın ve elinizde mevcutsa gıdalar için kullanılabilen dezenfekte edici ürünlerle temizleyin.
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Kefir tohumu ya da kefir tanesi olarak da bilinen kefir mayasını kavanoza koyun. Bu ürün ufak bir tane boyutundadır. Eğer kavanozunuz çok büyükse bu mayalardan iki tane kullanabilirsiniz.
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Kefir yapımında kullanacağınız sütü oda sıcaklığında bekletin. Kefirinizin daha doğal olabilmesi için doğal sütleri tercih edebilirsiniz. Seçtiğiniz süt damak tadınıza göre inek ya da keçi sütü olabilir.
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Oda sıcaklığına gelen sütü kefir mayasının üzerine ilave edin. Kavanozun kapağını kâğıt havlu ile kapatın ve lastikle bağlayın. Kâğıt havlu gibi içerideki mayalanma işleminin hava alabilmesini sağlayacak başka bir şey ile de kavanozunuzu kapatabilirsiniz.
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Ağzını güzelce kapattığınız kavanozu güneş almayan, karanlık bir yere koyun. Eğer karanlıkta kalan bir odanız varsa bu odayı tercih edebilir ya da kolayca mutfak dolabına koyabilirsiniz.
8
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Kefirin yoğunluğunun daha fazla olmasını istiyorsanız iki gün kadar, daha az olmasını istiyorsanız bir gün kadar bekleyin. 24 saat beklemeden kesinlikle kefirin kapağını açmayın.
9
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Bu süreden sonra kefirin ağzını açın ve bir süzgeç yardımıyla içindeki taneleri süzün. Burada dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan biri de metal bir süzgeç yerine kesinlikle plastik süzgeç kullanmanız gerektiği. Kefir mayası metal bir yüzey ile temas ettiğinde ölür. Bu nedenle kefire değen maddenin plastik olması gerekiyor.
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Bu adımdan sonra kefirinizi hazır! Ancak kefirin daha da lezzetli olabilmesi için soğuk içilmesi gerekiyor. Bu nedenle ağzı kapalı bir şişe ya da kavanozda buzdolabınıza koyduğunuz kefiri bir saat kadar beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Kefiri hemen içebileceğiniz gibi buzdolabında saklayarak daha sonra da tüketebilirsiniz.
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KEFİRİN FAYDALARI
İçeriğindeki yüksek probiyotik mide ve bağırsakları korur, sorunların giderilmesine yardım eder. Probiyotikler vücuttaki bakteri ve virüslerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirir.
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Vücut metabolizmalarını destekleyici etki gösterir ve buna bağlı olarak da yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar ve hücre yenilenmesi ile hücre gelişimini destekler. Kalp sağlığını destekler ve korur. Kan basıncını yani tansiyonu ve kolesterolü düzenleyici etki gösterir.
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Damar tıkanıklığını önleyen kefir, damar tıkanıklığının neden olabileceği, kalp krizi ve felç gibi durumları önlenmesinde de etkilidir. İçeriğinde bulunan özel amino asitler ve zengin protein içeriği sayesinde cilt yenilenmesinin destekler ve cilt yaşlanmasının önlenmesine yardımcı olur.
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Kefir alerji ve astım belirtilerini iyileştirebilir. Böbrek taşı rahatsızlıklarını giderir. İçerisindeki laktoz değeri diğer süt ürünlerine kıyasla çok düşüktür. Laktoz intoleransı olan insanlar da gönül rahatlığıyla tüketebilir. Regl döneminde oluşan kramplara iyi gelir.