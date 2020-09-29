Sağlıklı öğünlerin vazgeçilmezi sebzeler hakkında fazla bilinmeyen gerçekler
Çok daha fazla sebze tüketmemiz gereken bu günlerde sebzelere sofralarımızda büyük bir yer ayırıyoruz. Sadece sağlıklı olmasıyla değil haklarındaki ilginç bilgilerle de dikkat çeken sebzeler hakkında sizler için bazı detayları derledik. İşte sebzeler hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgiler…
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Mutfaklarımızdan eksik olmayan sebzelere bir de bu yönleriyle bakın...
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Açık tarlalar için ihtiyaç duyulan suyun sadece %1’ini kullanarak günde 10 bin baş marul üreten bir kapalı sebze fabrikası var. Marulların büyümesi için ana madde ledlerden gelen ışık dalgalarıdır.
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Yaz aylarında severek tükettiğimiz karpuz, meyve olarak herkes tarafından biliniyor. Ancak onu sebze olarak ilan eden bir devlet var. Oklahama karpuzu sebze olarak ilan etti ve resmi devler sebzesi haline getirdi.
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Yemeklerimizin ana malzemesi olan sebzelerin ilginç kullanım alanları da var. Tamamen sebzeden yapılmış enstrümanları kullanan bir orkestra var. Gösteriden sonra ise sebzeleri çorba yapmak için kullanıyorlar.
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Kızartması, yemeği, püresi ile gönüllere taht kuran patates uzayda yetiştirilen ilk sebzedir.
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Çok fazla büyüyen sebze ve meyvelerin sergilendiği yarışmalar ülkemizde de yapılıyor. Ancak Alaska’da bu durum çok normal. Sebzeler günde yaklaşık 20 saat güneş ışığı aldıkları için devasa büyüyor.
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Diyet denilince akla ilk gelenlerden biri de Akdeniz diyeti. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin günlük olarak tükettiği yiyecekleri baz alan bu diyeti asıl sağlıklı kılan ise sebzeler ile zeytinyağı arasındaki kimyasal reaksiyondur.
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Dondurulmuş sebzeler genellikle taze sebzeden daha besleyicidir. Çünkü besin seviyeleri en yüksek olduğunda ve en yüksek olgunlukta toplanır ve dondurulur. Tabii taze taze toplayıp hemen tüketebileceğiniz bir bahçeniz yoksa… Market ürünleri ise nakliye esnasında hayatta kalabilmek için olgunlaşmasan günler önce toplanır.
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Sağlıklı öğünlerin vazgeçilmezi olan lahana brokoli, karnabahar, brüksel lahanası gibi sebzeler aslında aynı türün yapay çeşitleridir. Yani yapay seçilim kullanılarak tek bir türden evrimleştirilerek yapılmıştır.
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Mutfakların olmazsa olmazı soğan Ortaçağ’da o kadar önemli bir besindir ki, insanlar kiralarını soğanla ödeyebiliyordu. Hatta birbirlerine hediye olarak soğan veriyorlardı.
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Çok uzun yıllardır kullanımı olan kırmızı soğan, yetiştiği toprağın tüm özelliğini alır ve kendisinde barındırır. Bu yüzden de çok güçlü maddeler içerir. Özellikle antioksidan değeri daha fazla olduğundan da sağlık açısından oldukça faydalıdır.
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Yenilebilir filizler hayatımıza girmeye başladı. Yemeklerimizde de sık sık yer alıyor. Bunlardan biri olan sarımsak filizini evde kendiniz de yapabilirsiniz. Sarımsak filizlenmeye başladığında çıkan küçük yeşil filizler başta pişirilemeyecek kadar acıdır. Filizleri acı diye atmak yerine biraz su olan bir bardağa koyun ve büyümesini bekleyin. Salatalarda, makarnalarda veya garnitür olarak kullanabileceğiniz bu filizler sarımsağa göre saha hafif bir tada sahiptir.
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Temel Reis’in güç kaynağı olan ıspanağın neredeyse tamamı sudan oluşuyor. Salatalığın böyle bir özelliği olduğu hep bilinir ama ıspanak pek bilinmiyor. Ham ıspanak %91 sudur yani salatalıktan %5 daha az!
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Soğan doğramak çoğu ev hanımı için zorlu bir süreçtir. Hiç ağlamadığınız kadar sizi ağlatan soğanı, ağlamadan doğrayabilmek için elbette formüller var. Soğanı doğrarken ağzınıza su veya ekmek alırsanız göz yanmanız neredeyse sıfırlanacaktır.
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Çok fazla sevilmese de sofralarımızda sık sık bulunması gereken brokolinin faydaları saymakla bitmez. Hatta çok severek tükettiğiniz biftekten daha fazla protein değerine sahiptir.
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Kızılderililere ait eski kaynaklara göre fasulye, Güney Amerika’da sebze olarak 6000 yıldan beri yenmektedir. Amerikan yerlilerinin ana gıda maddelerinden olan fasulyeyi Peru’da ve Kuzey Amerika’da ölülerle birlikte mezarlara gömdükleri yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır.
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Salataları süsleyen, balık sofralarına çok yakışan, sağlık deposu turp, piramitleri inşa eden Mısırlı işçilere ücret olarak verildi. Günümüzde de değerli olan bu sebze eski tarihlerde Mısır’da çok daha değerliymiş.