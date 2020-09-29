Sağlıklı öğünlerin vazgeçilmezi sebzeler hakkında fazla bilinmeyen gerçekler

Yenilebilir filizler hayatımıza girmeye başladı. Yemeklerimizde de sık sık yer alıyor. Bunlardan biri olan sarımsak filizini evde kendiniz de yapabilirsiniz. Sarımsak filizlenmeye başladığında çıkan küçük yeşil filizler başta pişirilemeyecek kadar acıdır. Filizleri acı diye atmak yerine biraz su olan bir bardağa koyun ve büyümesini bekleyin. Salatalarda, makarnalarda veya garnitür olarak kullanabileceğiniz bu filizler sarımsağa göre saha hafif bir tada sahiptir.