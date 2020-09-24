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Haber Giriş: 24 Eylül 2020 - 15:43 | 

Sağlıklı listelerin başını çekiyor… Elma ile yapılan birbirinden güzel tatlılar

Sağlıklı beslenme için öğün aralarında en sık tüketilen meyvelerden biri de elmadır. Vücut sağlığına faydası olduğu kadar diş sağlığında da oldukça etkili bu meyve tatlılarda da sıkça kullanılıyor. Peki elma ile hangi tatlılar yapılabilir? Haydi yaratıcılığınızı göstermeye…

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1Elma gülleri tarifi
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Elma gülleri tarifi

Tadı kadar görüntüsüyle de hayran bırakan elma gülleri, beş çaylarınızın yıldızı olacak. O zaman hemen tarife geçelim...

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2Muhallebili elma sürprizi tarifi
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Muhallebili elma sürprizi tarifi

Yaz esintilerini evinize getirecek bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay. Fotoğrafına bakarken bile ağzınız sulanacak! Yiyen herkesin bayılacağı muhallebili elma sürprizi tarifi...

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3Tarçınlı elma topları tarifi
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Tarçınlı elma topları tarifi

Elma özellikle kış aylarının en sevilen meyvelerinden. Üstelik tam bir sağlık deposu. Elmayı, her evde bulunan birkaç basit malzemeyle bir araya getirerek nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay, hazırlanma süresi çok kısa olan bu tatlı içinde ilave şeker barındırmadığı için sağlıklı bir atıştırmalık arayanları da mutlu edecek.

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4Elma pralin tarifi
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Elma pralin tarifi

Elma neredeyse her mevsim zevkle yenen bir meyve. Elmayla yapacağınız bu çok basit tatlı tarifi ise hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle çok tatmin edici.

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5Elma dilimleri tarifi
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Elma dilimleri tarifi

Oldukça hafif olan bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Evde bulunan malzemelerle rahatlıkla yapabileceğiniz elma dilimleri nasıl yapılır? İşte cevabı..

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6Karamelli elma şekeri tarifi
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Karamelli elma şekeri tarifi

Meyve ve tatlı sevenlerinin vazgeçemeyeceği lezzetli bir tarif sizlerle... Bu tarif sizi çocukluğunuza döndürecek. Klasik elma şekerine farklı bir yorum olan bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

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7Lavaşta elma tatlısı tarifi
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Lavaşta elma tatlısı tarifi

Daha önce lavaş arası elma denediniz mi? Et dürüm tarifleri için kullanılan lavaş bu sefer tatlı için kullanılacak. Oldukça kolay olan bu tarifi mutlaka deneyin.

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8Elma tatlısı tarifi
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Elma tatlısı tarifi

Her hali güzel olan elma tatlılara da çok yakışıyor. Kurabiyeler, turtalar ayrı birer keyif ancak elma tatlısını da es geçmeyin. Ayva tatlısının benzeri olan elma tatlısı görüntüsü ve lezzetiyle sofralarınızı şenlendirmeye aday. Biz pratik olması açısından tatlıyı hazır vişne suyu kullanarak yaptık ancak siz kendi yapacağınız vişne suyunu kullanabilir ya da çekirdekleri çıkmış 2 su bardağı vişne ve 2 su bardağı suyu elmalarla birlikte pişirip bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Afiyet olsun…

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9Elma şekeri tarifi
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Elma şekeri tarifi

Hem sizin hem de çocuklarınızın bayılacağı bir tarif ile karşınızdayız. Yapımı çok kolay olan elma şekerine yiyenler hayran kalacak. İşte tarifi...

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10Pirinçli elma rendesi tatlısı tarifi
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Pirinçli elma rendesi tatlısı tarifi

5 dakika içinde hazırlanacak bu tatlı tarifi damağınızda enfes bir lezzet bırakacak. Farklı bir tatlı arayanlar bu tarifi mutlaka denemeli...

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11Nane şuruplu elma tatlısı tarifi
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Nane şuruplu elma tatlısı tarifi

Enfes görüntüsü ve lezzeti ile unutamayacağınız bir tat olacak. Elma ile nanenin ne kadar yakıştığına çok şaşıracaksınız. O zaman bu tarifi denemek için hemen mutfağa geçin.

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12Kremalı elmalı pasta tarifi
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Kremalı elmalı pasta tarifi

Kremalı elmalı pastayı çok seveceksiniz. Doğum günleri ve özel günler için de kolaylıkla yapabileceğiniz bu pasta sevdiklerinizi çok mutlu edecek. İşte tarifi...

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13Elmalı irmik tatlısı tarifi
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Elmalı irmik tatlısı tarifi

Yapımı çok kolay, aynı zamanda da hafif bir tatlı... Çoğu tatlıyı lezzetlendiren irmik bu tatlıya da muhteşem bir lezzet katacak. O zaman tarifi...

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14Elmalı kek tarifi
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Elmalı kek tarifi

Dört mevsim tadına doyulmayan bir meyve varsa o da elmadır. Bu elmalı kek de hem görüntüsü hem lezzetiyle tadına doyulmaz nitelikte.

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15Elmalı şekerpare tarifi
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Elmalı şekerpare tarifi

Klasik şekerpareyi bir de elmalı deneyin. Şekerparenin elma ile eşsiz uyumu damağınızda enfes bir tat bırakacak.

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16Elmalı brownie tarifi
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Elmalı brownie tarifi

Elma ve kakaonun lezzetli uyumu damaklarınızdan kolay kolay silinmeyecek. Elma, yoğun çikolata tadını hafifletecek ve brownieye farklı bir boyut kazandıracak.

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17Elmalı profiterol tarifi
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Elmalı profiterol tarifi

Profiterol neredeyse herkesin en sevdiği tatlıların başında geliyor. Normalde pataşu ya da şu hamuru ile yapılan ve içine krema doldurulan profiterolü elma ve pötibör bisküvi kullanarak çok daha kolay bir biçimde hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken tüm malzemeleri karıştırıp şekil verdikten sonra üzerine çikolata sosu dökmek. Sizin için pratik elmalı profiterolün tarifini hazırladık, çok beğeneceğinize eminiz…

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18Elmalı turta tarifi
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Elmalı turta tarifi

Elmalı turta ülkemize ABD'den gelmiş lezzetlerden. Amerikalıların özel günlerde mutlaka sofralarında yer verdikleri bu tatlıyı siz de evinizde yapabilirsiniz. Bu bu tarifimizde elmalı turtayı Türk dama zevkine uygun hale getirdik. Ortaya nefis bir sonuç çıktı. Servis ederken yanına bir top da dondurma koyarsanız tadından yenmeyeceğini unutmayın.

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