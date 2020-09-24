Sağlıklı listelerin başını çekiyor… Elma ile yapılan birbirinden güzel tatlılar
Sağlıklı beslenme için öğün aralarında en sık tüketilen meyvelerden biri de elmadır. Vücut sağlığına faydası olduğu kadar diş sağlığında da oldukça etkili bu meyve tatlılarda da sıkça kullanılıyor. Peki elma ile hangi tatlılar yapılabilir? Haydi yaratıcılığınızı göstermeye…
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Elma gülleri tarifi
Tadı kadar görüntüsüyle de hayran bırakan elma gülleri, beş çaylarınızın yıldızı olacak. O zaman hemen tarife geçelim...
Yaz esintilerini evinize getirecek bu tatlıyı mutlaka denemelisiniz. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay. Fotoğrafına bakarken bile ağzınız sulanacak! Yiyen herkesin bayılacağı muhallebili elma sürprizi tarifi...
Elma özellikle kış aylarının en sevilen meyvelerinden. Üstelik tam bir sağlık deposu. Elmayı, her evde bulunan birkaç basit malzemeyle bir araya getirerek nefis bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Yapılışı çok kolay, hazırlanma süresi çok kısa olan bu tatlı içinde ilave şeker barındırmadığı için sağlıklı bir atıştırmalık arayanları da mutlu edecek.
Her hali güzel olan elma tatlılara da çok yakışıyor. Kurabiyeler, turtalar ayrı birer keyif ancak elma tatlısını da es geçmeyin. Ayva tatlısının benzeri olan elma tatlısı görüntüsü ve lezzetiyle sofralarınızı şenlendirmeye aday. Biz pratik olması açısından tatlıyı hazır vişne suyu kullanarak yaptık ancak siz kendi yapacağınız vişne suyunu kullanabilir ya da çekirdekleri çıkmış 2 su bardağı vişne ve 2 su bardağı suyu elmalarla birlikte pişirip bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Afiyet olsun…
Profiterol neredeyse herkesin en sevdiği tatlıların başında geliyor. Normalde pataşu ya da şu hamuru ile yapılan ve içine krema doldurulan profiterolü elma ve pötibör bisküvi kullanarak çok daha kolay bir biçimde hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Tek yapmanız gereken tüm malzemeleri karıştırıp şekil verdikten sonra üzerine çikolata sosu dökmek. Sizin için pratik elmalı profiterolün tarifini hazırladık, çok beğeneceğinize eminiz…
Elmalı turta ülkemize ABD'den gelmiş lezzetlerden. Amerikalıların özel günlerde mutlaka sofralarında yer verdikleri bu tatlıyı siz de evinizde yapabilirsiniz. Bu bu tarifimizde elmalı turtayı Türk dama zevkine uygun hale getirdik. Ortaya nefis bir sonuç çıktı. Servis ederken yanına bir top da dondurma koyarsanız tadından yenmeyeceğini unutmayın.