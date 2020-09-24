Sağlıklı listelerin başını çekiyor… Elma ile yapılan birbirinden güzel tatlılar

Elma tatlısı tarifi Her hali güzel olan elma tatlılara da çok yakışıyor. Kurabiyeler, turtalar ayrı birer keyif ancak elma tatlısını da es geçmeyin. Ayva tatlısının benzeri olan elma tatlısı görüntüsü ve lezzetiyle sofralarınızı şenlendirmeye aday. Biz pratik olması açısından tatlıyı hazır vişne suyu kullanarak yaptık ancak siz kendi yapacağınız vişne suyunu kullanabilir ya da çekirdekleri çıkmış 2 su bardağı vişne ve 2 su bardağı suyu elmalarla birlikte pişirip bir taşla iki kuş vurabilirsiniz. Afiyet olsun…