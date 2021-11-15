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İncili Gastronomi Rehberi
Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 15:56 | 

Sağlıklı Bir Cilt İçin Nasıl Beslenmeliyiz?

Düzenli olarak cildimizi temizlemek, nemlendirmek, güneş kremi kullanmak cildimiz üzerinde elbette olumlu bir etkiye sahip. Ama bunlar her zaman yeterli değil. İyi beslenmenin, cildi olumlu etkileyen gıdalardan yana bir beslenme rutini oluşturmanın cildimiz üzerinde pozitif etkileri var.

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1İşlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durmalısınız.

İşlenmiş ve paketli gıdalardan uzak durmalısınız.

Belki bunu hayatımızdan tamamen çıkarmak mümkün olmayabilir; ancak paketli gıdaları olabildiğince azaltmak, sağlıklı besinlere yönelmek, güne iyi bir kahvaltıyla başlamak ve mutfağımızda pişirdiğimiz yemekleri yemek iyi bir cildin ilk adımıdır.

2Antioksidan açısından zengin gıdaları alın.

Antioksidan açısından zengin gıdaları alın.

Pancar, ıspanak, enginar, ceviz, bitter çikolata antioksidan içeren besinlerdir.

3Cildimizi güçlendiren kolajene, elastikiyetini veren amino asit ve protein içeren bir beslenme biçimine ihtiyacınız var.

Cildimizi güçlendiren kolajene, elastikiyetini veren amino asit ve protein içeren bir beslenme biçimine ihtiyacınız var.

Kemik suyu, koyu yeşil sebzeler, yumurta beyazı ve sarımsak kolajen içerir.

4Omega 3 yağ asidi içeren ve cildin elastikiyetini artıran cevizi sabah kahvaltılarınıza ilave edebilirsiniz.

Omega 3 yağ asidi içeren ve cildin elastikiyetini artıran cevizi sabah kahvaltılarınıza ilave edebilirsiniz.

5A vitamini içeren turuncu sebze ve meyveler cilt dostu besinlerdir.

A vitamini içeren turuncu sebze ve meyveler cilt dostu besinlerdir.

6C vitamini açısından zengin olan kırmızı biber ise, karoteonid içerir ve bu, cildin kan akışını düzenler.

C vitamini açısından zengin olan kırmızı biber ise, karoteonid içerir ve bu, cildin kan akışını düzenler.

C vitamini açısından zengin olan kırmızı biber ise, karoteonid içerir ve bu, cildin kan akışını düzenler.

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