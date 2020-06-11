Safranbolu'da normalleşme lokum üreticilerinin yüzünü güldürdü

Lokum üreticisi Onur Şen, AA muhabirine, coğrafi işaretli Safranbolu lokumunun üretimini geleneksel yöntemlerle yaptıklarını söyledi. Safranbolu lokumunun özelliğinin, günlük üretilmesi olduğunu anlatan Şen, "Günde ortalama 150-200 kilogram lokum yapıyoruz" dedi. Şen, koronavirüs döneminde zorlu bir süreç geçirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti: "İnşallah tez zamanda bu sıkıntıdan kurtuluruz. Normalleşme sürecinin etkisini görüyoruz. Şehirde güzel bir hareketlilik var. Biz de elimizden geldiğince sosyal mesafe kuralına uyarak misafirlerimizle ilgilenmeye çalışıyoruz. Kurallara dikkat edersek normalleşme süreci iyi bir sonuç alacak. Sonrasında da rahat bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Bu dönemde yerli turizm biraz daha hareketli olur. Sonrasında umuyoruz ki dış turizm de açılır."