Safranbolu kıtırı da coğrafi işaretle tescillendi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu kıtırının kentle özdeşleştiğini belirterek, "Kıtırımız artık kurumsal koruma ile coğrafi işaretini aldı. Yöresel bir ürün olarak pazara sunulmaya ve şehrimizi temsil etmeye hazır. Biz yaptığımız her çalışmada şehrin tarih ve kültürünü göz önünde bulundurularak hareket ediyoruz. Anadolu’da eskiden yolluk olarak da kullanılan uzun süre taze kalma özelliği olan, peksimet, kuru gibi birçok ürün yöresel farklılıklar göstererek karşımıza çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak yeniden yorumlayıp reçetelendirdiğimiz ve günün şartlarında da tercih edilebilen, geçmişimizin izlerini de taşıyan yeni ve kendine özgü bir ürün oldu. Belediyemiz çatısı altında kurumsal korumamızla Safranbolu’nun yöresel bir ürünü daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışacağız" diye konuştu.