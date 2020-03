Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Rumelihisarı’nda bulunan Kiss the Frog, deniz ürünleri ve suşi ağırlıklı menüsüyle dikkat çekiyor. Kapısından içeri girer girmez her şeyiyle farklı bir mekanda olduğunuzu hissettiren Kiss the Frog sakin bir yemek yemek isteyenlerin beğenisini topluyor.