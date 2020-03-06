Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle kadınların imzasını taşıyan en iyi restoranları listeledik. Bu mekanları mutlaka denemelisiniz...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Onlar Türkiye’nin en iyi restoranları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hatta bazılarının kalitesi tüm dünya tarafından onaylanmış durumda. Peki bu başarının sırrı ne? Tabii ki kadınlar… Sizin için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle idaresini ve/ya mutfağını kadınlara emanet etmiş en iyi İstanbul restoranlarından bazılarını listeledik. Hepsi birbirinden başarılı kadınların imzasını taşıyan bu mekanları ıskalamayın, çok şey kaçırırsınız.
2
Caddebostan’da bulunan The Crepe Escape, İstanbul’un en sevilen mekanları arasındaki yerini uzun zamandır koruyor. Muhteşem kreplerinin yanı sıra kahvaltı, salata, tatlı çeşitleri ve glütensiz-vegan seçenekleriyle de dikkat çekiyor.
3
Tayland mutfağı denince akla ilk gelen adreslerden olan Pera Thai’nin kaynağından getirilen malzemelerle yapılan yemekleri, büyük beğeni topluyor. Asya mutfağı sevenlerin mutlaka uğraması gereken Pera Thai, Beyoğlu’nda.
4
Televizyon programları ve köşe yazılarıyla hepimizin çok sevdiği, Hürriyet’in Sahrap Abla’sı Sahrap Soysal, kendi adını taşıyan restoranıyla, Anadolu mutfağının en mükemmel lezzetlerini İstanbullulara sunuyor. Asmalımescit’te bulunan Sahrap’ın atmosferi de çok keyifli.
5
Yeniköy’ün en bilinen mekanlarından Sırçacı 14, güzel yemek yiyip güzel vakit geçirmek isteyenlerin kaçırmaması gereken adreslerden. Özel etkinliklere de ev sahipliği yapan Sırçacı 14, İstanbul’un en çok tercih edilen mekanları arasında ilk sıralarda.
6
Rumelihisarı’nda bulunan Kiss the Frog, deniz ürünleri ve suşi ağırlıklı menüsüyle dikkat çekiyor. Kapısından içeri girer girmez her şeyiyle farklı bir mekanda olduğunuzu hissettiren Kiss the Frog sakin bir yemek yemek isteyenlerin beğenisini topluyor.
7
ANY, Arnavutköy’ün en keyifli mekanlarından. Hem yiyecekleri hem de içecekleri çok lezzetli olan ANY’ye tek başınıza da kalabalık bir grupla da gitseniz pişman olmazsınız. İlk günden bu yana oldukça popüler olması da mekanın kalitesinin göstergesi olsa gerek.
8
Bebek başta olmak üzere dört noktada bulunan Cup of Joy, üçüncü dalga kahvecilerin İstanbul’daki en başarılı örneklerinden. Şeker ya da glüten tüketmeyenlere de uygun tatlıları ve nefis kahveleriyle Cup of Joy, adı üzerinde bir fincan dolusu keyif sunuyor misafirlerine.
9
Bağdat Caddesi’nin olmazsa olmazlarından CafeCadde, İstanbul’da bulunan kafe-restoran türü mekanların ilk örneklerinden. CafeCadde’nin lezzet kalitesi yıllardır herkesin malumu ancak asıl dekorasyonundan bahsetmezsek eksik kalır.
10
Aheste, Beyoğlu’nda bulunan, nefis mezeleriyle herkesi kendisine hayran bırakan bir restoran. Yüksek tavanları ve taş duvarlarıyla daha uzaktan kendinizi iyi hissetmenizi sağlayan Aheste Türk ve İran mutfağının en güzel lezzetlerini misafirlerine sunuyor.
11
Levent Maslak taraflarında çalışanların çok iyi tanıdığı Gram’da, basitlik ve sadelik düsturuyla ve mevsimlik malzemelerle hazırlanan nefis yemekler, adeta bağımlılık yaratıyor. Özellikle pastane ürünleri sağlıklı tatlı arayışında olanların imdadına yetişiyor.
12
Karaköy’de bulunan Sardunya, deniz ürünleri denince İstanbul’da akla ilk gelenlerden ama benzersiz Boğaz manzarasını da söylemeden geçemeyeceğiz doğrusu. Yalı konseptiyle denize karşı güzel bir balık yemek için burası doğru tercih.
13
Asya mutfağını sevenlerin yakından tanıdığı Banyan’da Hint yemekleriyle suşi aynı menüde yer alıyor. Boğaz’a nazır şıklık arayanları memnun edecek olan Banyan’da vejetaryen seçenekler çoğunlukta. Farklılık arayanlar denesin.
14
Banyan’ın kız kardeşleri olan La Mancha, Kydonia ve İncirli Şaraphane de bu listede bulunmayı hak edenlerden. Kuruçeşme’de tek bir binanın üç katına yayılmış olan restoranların her biri farklı konseptler sunuyor. Pizzadan Ege yemeklerine, makarnadan tapas’a kendinize göre bir şeyleri mutlaka bulursunuz.
15
İstanbul’un birçok noktasında bulabileceğiniz ve iş toplantılarından arkadaş buluşmalarına her durumda kurtarıcınız olacak adreslerden Big Chefs’in menüsü o kadar geniş ki herkes kendine göre bir şey bulabilir. İsterseniz kahvaltı için oturup geceye kadar bütün öğünleri burada yiyebilirsiniz bile…
16
Beyoğlu’nda 1800’lerde inşa edilmiş bir binada bulunan Baylo’nun ortamını ve müziklerini çok seveceksiniz. Yemek menüsü genelde hafif seçeneklerden ve atıştırmalıklardan oluşan Baylo, müdavimlerini oluşturmuş bile. Hafta sonu eğlenmek isteyenler için doğru bir seçim olabilir.
17
Torte Bakery uzaktan görenlerde bile “Ne kadar da sevimli bir mekan” izlenimi uyandırıyor. Ortaköy’deki bu ufacık pastanenin lezzetleri ise boyundan büyük. Sipariş üzerine düğün kutlama gibi etkinlikler için de özel pastalar üretiyorlar. Instagram hesaplarına bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
18
Karaköyüm, Tarihi Yarımada’yı sevenlerin favorileri arasında çünkü manzarası Galata Kulesi, Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nden Boğaz’a kadar uzanıyor. Tavuk, balık, et, salata gibi birçok başlıktan oluşan menüsü her damak zevkine uygun bir şeyler içeriyor.
19
Geleneksel İtalyan mutfağının en iyi örneklerini Arnavutköy’de Antica Locanda’da yiyebilirsiniz. Ekmeklerini kendilerini yapıyorlar, tatlılarını günlük olarak mutfakta hazırlıyorlar. Başlangıçlarına ve ana yemeklerine ise diyecek laf yok. Romantik bir yemek yemek isterseniz doğru seçim olabilir.
20
Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan La Liste’in 2020 kazananlar seçkisine giren tek Türk restoranı olan Nicole, dünya mutfağının en lezzetli örneklerini İstanbullularla buluşturuyor. Nicole’de Haliç manzarasına karşı muhteşem bir yemek yiyeceğinizi garanti edebiliriz.