Sadece Türkiye'nin değil dünyanın en iyilerinden çünkü...

Onlar Türkiye’nin en iyi restoranları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hatta bazılarının kalitesi tüm dünya tarafından onaylanmış durumda. Peki bu başarının sırrı ne? Tabii ki kadınlar… Sizin için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle idaresini ve/ya mutfağını kadınlara emanet etmiş en iyi İstanbul restoranlarından bazılarını listeledik. Hepsi birbirinden başarılı kadınların imzasını taşıyan bu mekanları ıskalamayın, çok şey kaçırırsınız.