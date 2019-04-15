Sabah başladığınız diyet akşama bozulmasın! İşte düşük kalorili ve nefis yemek tarifleri

Peynirli brokoli çorbası tarifi Brokoli şirin görüntüsüne karşın çok sevilen bir sebze değil ancak mutlaka tüketilmesi de uzmanlarca tavsiye ediliyor. Eğer çorba yaparsanız brokoliyi daha kolay tüketebilirsiniz. Bunun için size nefis bir önerimiz var. Üzerine bolsa da peynir serptiniz mi, en şiddetli brokoli düşmanlarının bile zevkle tüketebileceği bir çorba elde edeceksiniz.