Sabah başladığınız diyet akşama bozulmasın! İşte düşük kalorili ve nefis yemek tarifleri
Pazartesi genellikle diyete başlama günüdür. Diyete başlamayanlar da hafta sonu fazla kaçırdıkları yemekleri telafi etmek için pazartesi hafif yemeyi tercih eder. Siz de onlardansanız, bu akşam yemeği için tarif önerilerimize bir göz atabilirsiniz. İşte hafif ve nefis yemek tarifi…
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Diyet tavuklu salata tarifi
Salatalar diyet yapanların vazgeçilmezlerindendir. Hele bir de içine düşük kalorili bir protein kaynağı olan haşlanmış tavuk eklenirse, o salatalar diyet yemeği olmaktan çıkar, bir lezzet deposu haline gelir. Diyet tavuklu salata tarifimiz böyle bir yemek arayışı içinde olanları çok mutlu edecek. Size de mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte diyet tavuklu salata tarifi
Salatanın yanı sıra ve yoğurt da diyet listelerinin olmazsa olmaz maddeleridir. Biz bu tarifimizde yoğurt ve salatayı bir araya getirdik. Marul ve salatalığın yapısındaki bol su, yoğurdun da yağ yakıcı özelliğini bir arada bulunduran yoğurtlu diyet salatayı herkes mutlaka denemeli. İşte tarifi...
Hem hafif hem de çok lezzetli bir köfte hazırlamaya ne dersiniz? Kıymanın yanı sıra, yumurta ve keten tohumu ile de besin değeri artan bu köfteler birer protein bombası. Diyet yaparken kilo vermenizi kolaylaştıracak bol proteinli bu köfteye mutlaka diyet programınızda yer vermelisiniz.
Kilosuna dikkat edenler için hafif ve sağlıklı bir tarif, zeytinyağlı brokoli ve Brüksel lahanası... Çok doyurucu ve lezzetli bu yemeğin içinde 1 gram hayvansal gıda yok. Bu nedenle veganlar da büyük bir keyif ve gönül rahatlığıyla tüketebilirler. İşte zeytinyağlı brokoli ve Brüksel lahanası tarifi...
Chia tohumuyla yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden biri chia puding. Bu pudingi günün erken saatlerinde yapıp, akşam yemeğinden sonra tatlı niyetine yiyebileceğiniz gibi akşamdan yapıp ertesi sabah kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Her şekilde sizi mutlu edecek narlı chia puding tarifi hemen aşağıda.
Brokoli şirin görüntüsüne karşın çok sevilen bir sebze değil ancak mutlaka tüketilmesi de uzmanlarca tavsiye ediliyor. Eğer çorba yaparsanız brokoliyi daha kolay tüketebilirsiniz. Bunun için size nefis bir önerimiz var. Üzerine bolsa da peynir serptiniz mi, en şiddetli brokoli düşmanlarının bile zevkle tüketebileceği bir çorba elde edeceksiniz.
Domates, maydanoz, nane ve ince bulgurun mükemmel bir uyumu olan Lübnan salatası, dünya mutfağındaki en lezzetli salatalarından. Bulgur yerine kuskus da tercih edebileceğiniz bu salatayı meze olarak da sunabilirsiniz. Diyet yapanlar için de nefis bir alternatif. Peki, Lübnan salatası nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
Ayranı biliyor ve seviyoruz. Aynı şekilde şalgam suyunu da... Peki bu ikisi bir araya gelirse ne olur? Ortaya nefis bir pembe ayran çıkar. Şalgamlı ayran tarifinin tadı mı daha güzel yoksa görüntüsü mü karar veremeyeceksiniz ama siz mutlaka deneyin.