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HaberlerLezizz Lezizz MenülerSabah başladığınız diyet akşama bozulmasın! İşte düşük kalorili ve nefis yemek tarifleri
GeriLezizz Menüler Sabah başladığınız diyet akşama bozulmasın! İşte düşük kalorili ve nefis yemek tarifleri
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Haber Giriş: 15 Nisan 2019 - 17:24 | 

Sabah başladığınız diyet akşama bozulmasın! İşte düşük kalorili ve nefis yemek tarifleri

Pazartesi genellikle diyete başlama günüdür. Diyete başlamayanlar da hafta sonu fazla kaçırdıkları yemekleri telafi etmek için pazartesi hafif yemeyi tercih eder. Siz de onlardansanız, bu akşam yemeği için tarif önerilerimize bir göz atabilirsiniz. İşte hafif ve nefis yemek tarifi…

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1Diyet tavuklu salata tarifi
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Diyet tavuklu salata tarifi

Salatalar diyet yapanların vazgeçilmezlerindendir. Hele bir de içine düşük kalorili bir protein kaynağı olan haşlanmış tavuk eklenirse, o salatalar diyet yemeği olmaktan çıkar, bir lezzet deposu haline gelir. Diyet tavuklu salata tarifimiz böyle bir yemek arayışı içinde olanları çok mutlu edecek. Size de mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte diyet tavuklu salata tarifi

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2Yoğurtlu diyet salata tarifi
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Yoğurtlu diyet salata tarifi

Salatanın yanı sıra ve yoğurt da diyet listelerinin olmazsa olmaz maddeleridir. Biz bu tarifimizde yoğurt ve salatayı bir araya getirdik. Marul ve salatalığın yapısındaki bol su, yoğurdun da yağ yakıcı özelliğini bir arada bulunduran yoğurtlu diyet salatayı herkes mutlaka denemeli. İşte tarifi...

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3Protein köftesi tarifi
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Protein köftesi tarifi

Hem hafif hem de çok lezzetli bir köfte hazırlamaya ne dersiniz? Kıymanın yanı sıra, yumurta ve keten tohumu ile de besin değeri artan bu köfteler birer protein bombası. Diyet yaparken kilo vermenizi kolaylaştıracak bol proteinli bu köfteye mutlaka diyet programınızda yer vermelisiniz.

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4Zeytinyağlı brokoli ve brüksel lahanası tarifi
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Zeytinyağlı brokoli ve brüksel lahanası tarifi

Kilosuna dikkat edenler için hafif ve sağlıklı bir tarif, zeytinyağlı brokoli ve Brüksel lahanası... Çok doyurucu ve lezzetli bu yemeğin içinde 1 gram hayvansal gıda yok. Bu nedenle veganlar da büyük bir keyif ve gönül rahatlığıyla tüketebilirler. İşte zeytinyağlı brokoli ve Brüksel lahanası tarifi...

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5Narlı chia puding tarifi
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Narlı chia puding tarifi

Chia tohumuyla yapabileceğiniz en lezzetli tariflerden biri chia puding. Bu pudingi günün erken saatlerinde yapıp, akşam yemeğinden sonra tatlı niyetine yiyebileceğiniz gibi akşamdan yapıp ertesi sabah kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Her şekilde sizi mutlu edecek narlı chia puding tarifi hemen aşağıda.

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6Peynirli brokoli çorbası tarifi
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Peynirli brokoli çorbası tarifi

Brokoli şirin görüntüsüne karşın çok sevilen bir sebze değil ancak mutlaka tüketilmesi de uzmanlarca tavsiye ediliyor. Eğer çorba yaparsanız brokoliyi daha kolay tüketebilirsiniz. Bunun için size nefis bir önerimiz var. Üzerine bolsa da peynir serptiniz mi, en şiddetli brokoli düşmanlarının bile zevkle tüketebileceği bir çorba elde edeceksiniz.

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7Diyet burger tarifi
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Diyet burger tarifi

Tadı damağınızda kalacak bu hamburger tarifine bayılacaksınız. Diyette olsanız bile hamburger yemek istiyorsanız bu tarif tam size göre...

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8Lübnan salatası tarifi
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Lübnan salatası tarifi

Domates, maydanoz, nane ve ince bulgurun mükemmel bir uyumu olan Lübnan salatası, dünya mutfağındaki en lezzetli salatalarından. Bulgur yerine kuskus da tercih edebileceğiniz bu salatayı meze olarak da sunabilirsiniz. Diyet yapanlar için de nefis bir alternatif. Peki, Lübnan salatası nasıl yapılır? İşte malzeme listesi ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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9Pembe ayran tarifi
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Pembe ayran tarifi

Ayranı biliyor ve seviyoruz. Aynı şekilde şalgam suyunu da... Peki bu ikisi bir araya gelirse ne olur? Ortaya nefis bir pembe ayran çıkar. Şalgamlı ayran tarifinin tadı mı daha güzel yoksa görüntüsü mü karar veremeyeceksiniz ama siz mutlaka deneyin.

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10Diyet kek tarifi
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Diyet kek tarifi

Forumunu korumak isteyenler lezzetli ve hafif bir kek tarifi... Hem tatlı isteğinizi bastıracak hem de diyetinizi bozmayacak kek yapmak istiyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz...

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