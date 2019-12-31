Sabah 7'den itibaren dolup taşıyor, sıcak sıcak bir tabak asla yetmiyor

Çiya – İstanbul Kadıköy’ün markası haline gelmiş mekanlardan biri olan Çiya’da Anadolu’nun çeşit çeşit lezzetini bulmak mümkün. Ezogelin, kelle paça gibi daha yaygın lezzetlerin yanı sıra şıkık çorbası, yılanotu çorbası, kızılcık tarhanası gibi daha farklı yemekleri de yakalama şansınız var.