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Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 31 Aralık 2019 - 10:48, /

Sabah 7'den itibaren dolup taşıyor, sıcak sıcak bir tabak asla yetmiyor

Türkiye'nin dört bir yanından en nefis çorbaların adresi...

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Çorba sevmeyen olabileceğine inanmıyoruz, özellikle de soğuk havalarda.

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İçeriğindeki vitaminler ve minerallerle hastalıklara karşı koruyucu kalkan olan çorbaların en güzellerini yapan mekanları sizin için araştırdık.

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İşte Türkiye'nin dört bir yanından en nefis çorbaların adresi...

4Hünkar - İstanbul

Hünkar - İstanbul

Nişantaşı’nın geleneksel Türk yemekleri konusunda kalitesini ispatlamış olan mekanlarından Hünkar, mercimek ve paça çorbası ile çok beğenilen çorba çeşitlerine imza atmayı başarıyor.

5Çorbacı İsmet Usta - İzmir

Çorbacı İsmet Usta - İzmir

Çorbacı İsmet Usta İzmir’in en popüler çorbacılarından biri. 1950 yılından beri kalitesini devam ettiren mekanda 20’nin üzerinde çorba çeşidi bulunuyor. İşkembe çorbası ise İsmet Usta’nın en sevileni.

6Shorba - İstanbul

Shorba - İstanbul

Ataşehir’de bulunan Shorba, dünya mutfağından lezzetler sunuyor. Özel çorbalarının arasında lebeniye, dil, acılı ekşili, Macar gulaş ve kelle paça gibi seçeneklerin bulunduğu mekan, Fransız soğan çorbası ile de haklı bir üne sahip. Çorbanızı ekmeğin içinde içebilme keyfi ise bambaşka...

7Şen Ocak Çorba - Adana

Şen Ocak Çorba - Adana

İster mercimek çorbası ister tavuk çorbası isterseniz de başka yerde bulamayacağınız tavuklu mercimek çorbası... Bol kırmızı biber ve taze soğanla hem çok farklı hem de çok lezzetli...

8Çiya – İstanbul

Çiya – İstanbul

Kadıköy’ün markası haline gelmiş mekanlardan biri olan Çiya’da Anadolu’nun çeşit çeşit lezzetini bulmak mümkün. Ezogelin, kelle paça gibi daha yaygın lezzetlerin yanı sıra şıkık çorbası, yılanotu çorbası, kızılcık tarhanası gibi daha farklı yemekleri de yakalama şansınız var.

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10Beykoz - Ankara

Beykoz - Ankara

Ankara’da iki yerde şubesi olan Beykoz, Ankaralıların çorbalarına doyamadığı adreslerden. İşkembe, tuzlama, kelle paça ve mercimek çorbaları ile öne çıkan Beykoz’da günün her saati çorba servisi bulunuyor.

11Nalia - İstanbul

Nalia - İstanbul

Karadeniz mutfağının en güzel örneklerini sergileyen Nalia'da karalahana çorbasıyla kendinizi Rize'de ya da Trabzon'da hissetmeniz mümkün. Nalia'nın sipariş seçeneği de var...

12Lale İşkembecisi – İstanbul

Lale İşkembecisi – İstanbul

Pek çok ünlü müdavimi olan Lale İşkembecisi, gurmelerin de favorisi. Kuzu paça, işkembe, şırdan tuzlama, beyin çorbası ve mercimek çorbası gibi harika lezzetleri bulunan Lale İşkembecisi, çorba severlerin gözdesi.

13Metanet Lokantası - Gaziantep

Metanet Lokantası - Gaziantep

Gaziantep’te Osmanlı mutfağından lezzetler sunan Metanet, mercimek çorbası, paça ve özel beyranı ile şehre gelenlerin en sık uğradığı restoranlar arasında bulunuyor. Koyun etinin 14 saat pişirilmesiyle hazırlanan beyranın özellikle kahvaltıda içildiğini de hatırlatalım...

14Otantik Anadolu Yemekleri - İstanbul

Otantik Anadolu Yemekleri - İstanbul

Sivas mutfağının en sevilen çorbalarından yuvarlamayı Otantik Anadolu Mutfağı'nda mutlaka deneyin. Bol baharatlı, bulgurlu ve etli bu çorba ana yemek kadar doyurucu. Kesme çorbası da çok meşhur.

15Kiva Han - İstanbul

Kiva Han - İstanbul

Anadolu lezzetlerini İstanbul'a taşıyan Kiva Han'da şahane çorbalar da içebilirsiniz. Örneğin Adana yöresinden yılanotu çorbası, Gaziantep yöresinden alaca çorba gibi seçenekler herkesi mutlu edecek.

16Zemzem Çorbacı - Konya

Zemzem Çorbacı - Konya

Mönüde işkembe, bamya, ezogelin ve kelle paça gibi 15 farklı çorba çeşidi var. Spesiyali ise arabaşı çorbasını andıran, 14 farklı baharat ve zemzem suyuyla yapılan zemzem çorbası.

17Lades Restaurant - İstanbul

Lades Restaurant - İstanbul

Beyoğlu’nda bulunan Lades, düğün çorbası, et suyu çorbası ve domatesli pirinç çorbası ile ünlü. Lades ev yemekleri ile de adından söz ettiriyor.

18Bizim Lokanta - İzmir

Bizim Lokanta - İzmir

Bir esnaf lokantası olan Bizim Lokanta'nın özellikle kaz ve balık çorbaları iddialı. Ayak paça çorbasını da denemenizi tavsiye ederiz.

197 Mehmet - Antalya

7 Mehmet - Antalya

Kıyma, kuşbaşı et, hamur ve bol baharatla hazırlanan kulaklı çorbayı pazar günleri tadabilirsiniz. 7 Mehmet’in bu çorbası gurmelerin de favorisi fakat diğer çorbalarını da yabana atmayın.

20Çorbacı Kadir Usta - İzmir

Çorbacı Kadir Usta - İzmir

24 saat açık bu çorbacı acı biberli çorbalarıyla damak çatlatıyor. Kadir Usta'nın iddiası burada çorba içenlerin asla hasta olmayacağı yönünde.

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22So Up - İstanbul

So Up - İstanbul

Balkabağı çorbasından Fransız soğan çorbasına kadar 30’dan fazla çeşit çorba servis ediyorlar. Trabzon karalahana çorbası, aşotu buğday çorbası, minestrone çorbası, fındıklı brokoli çorbası gibi daha önce pek karşılaşmadığınız çorbaları burada bulabilirsiniz.

23Cemo - Konya

Cemo - Konya

Etli ekmek ve ızgara türleri ile meşhur olan Cemo’nun, Konya’da üç şubesi var. Bamya ve yayla çorbası ile hatırı sayılır bir müdavimi bulunan mekan Konya’nın çorba konusunda değişmez adreslerinden.

24Kahve6 - İstanbul

Kahve6 - İstanbul

Cihangir’de bulunan Kahve6, sebzeli organik tavuk çorbası ve günün çorbası ile değişik alternatifler arayanların çorba adresleri arasında.

25Şahin Lokantası - İstanbul

Şahin Lokantası - İstanbul

Yılların klasiği Şahin Lokantası, Türk mutfağının en güzel örneklerini sergiliyor. Özellikle salçalı ve etli ezogelin çorbası dillere destan. İçinizi ısıtacağı kesin.

26Köroğlu İşkembecisi - Ankara

Köroğlu İşkembecisi - Ankara

Ankara'da birçok yerde şubeleri olan Köroğlu'na adını veren işkembesi de kelle paçası da bol sarımsak ve sirkeyle doyulmaz bir lezzet. Mercimeği de gayet leziz olan Rumeli'de ev yemeklerini de tatmalısınız.

27Sarıhan İşkembe - İstanbul

Sarıhan İşkembe - İstanbul

Fatih Fındıkzade'de bulunan Sarıhan İşkembe'nin bol sarımsaklı ve sirkeli işkembe çorbası ile her derde deva kelle paça çorbası mutlaka denenmeli. Özellikle mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı koruyucu kalkan...

28Paçacı Mahmut Usta - İstanbul

Paçacı Mahmut Usta - İstanbul

Her gün çeşit çeşit ev yemekleri servis eden Paçacı Mahmut Usta’nın paça çorbasını içmeden dönmeyin. Balıkesir’den gelen kuzular manda yoğurduyla terbiye edilerek hazırlanıyor. Çorbanın terbiyesini hazırlamak bile 4 saat sürüyor. İşkembe, ezogelin ve mercimek diğer çorbalar.

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"Ben çorbamı evde yaparım" diyenler için de nefis bir lokanta usulü mercimek çorbamız var. Mutlaka deneyin...

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