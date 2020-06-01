Sabah 07:00'de başladı, sadece 20 dakika sonra... Yiyen bir daha istedi
Kebabın başkenti Adana'da, yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranlar yeniden hizmet vermeye başladı. Koronavirüs önlemlerinin ardından ilk iş gününde, vatandaşlar erken saatlerden itibaren kebapçılarda yoğunluk oluşturdu.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vakaların azalması üzerine kebapçılar yaklaşık 3 aylık aradan sonra bugün ilk kez masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başladı.
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Vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki kebapçılara akın etti. Masaların sosyal mesafe kurallarına göre dizildiği kebapçılara, müşteriler ateşleri ölçülerek alındı.
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Adana kebabı ve diğer et sipariş eden müşteriler, lezzetleri çok özlediklerini söyledi.
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‘HASRET KALMIŞTIK’
Ailesiyle birlikte Ankara'dan Adana'ya ziyarete gelen Melike Gürbüz, Ankara'ya dönmeden restoranların açılmasına çok sevindiğini ve Adana kebabı lezzetiyle buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
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Gamze Buket ise Adana kebabına 3 aydır hasret kaldığına değinerek "Harika ötesi bir lezzet" dedi.
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‘BOMBA GİBİ GELDİK’
Kaburga kebabı ustası ve işletmeci Yaşar Aydın ise salgın nedeniyle masaların arasında 1.5 metre, sandalyelerin arasında 60 santimetre mesafe bıraktıklarını ve tek kullanımlık gereçlerle hizmet verdiklerini aktararak;
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"Sabah 07.00'de açtım, 07.20'de ilk misafirlerimiz gelmeye başladı. Ciğer, boru kebabı ve lokum yemeye geldiler, mutluyuz.
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Adana denildiği zaman kebaptan vazgeçilmez. Dünyanın gözü Adana kebabında. O yüzden biz Adanalılar da virüse karşı dikkatli olmalıyız.
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3 ay pandemi sürecinde dinlenmemiz gerekti ama şu an bomba gibi geldik. Daha güzel lezzetler vermeye devam edeceğiz" dedi.