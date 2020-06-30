Rus yazar Adana kebabının tescilli lezzetini ülkesine taşıyacak

Vorontsova, Adana kebabının çok özel bir yemek olduğunu dile getirerek, aldığı eğitimle ilgili şunları aktardı: "İlk olarak Adana kebabı için hangi eti kullanmam gerektiğini öğrendim. Ondan sonra da bu işin en zor kısmı olan etin zırhla kıyılması işlemine geçtim. Bunun için de bilek gücü gerekiyor. Biraz zorlanıyorum ama bunun için spora başlamayı bile düşünüyorum. Adana kebabındaki et yağlı ama bunu yerken hiç hissetmiyorsunuz. Adana kebabının dünyanın en iyi yemeklerinden olduğunu düşünüyorum. Rusya'ya döndüğümde restoran açıp halkımıza da Adana kebabını sunmayı planlıyorum." Türk mutfağıyla ilgili yemek kitabı hazırladığını da kaydeden Vorontsova, eserinde Adana kebabı için iki sayfa ayıracağını belirtti.