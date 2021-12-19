Rossini kimdir? ’TOURNEDO ROSSİNİ’ nasıl yapılır?
İtalyan besteci Gioachino Rossini, kariyerinin yanı sıra yemek zevkiyle de adından söz ettiren isimlerden biridir. Rossininin en sevdiği malzemelerle hazırlanan ‘’TOURNEDO ROSSİNİ’, dünyanın en iddialı bonfile tariflerinden biridir. Peki, Rossini kimdir? ’TOURNEDO ROSSİNİ’ nasıl yapılır?
Tournedos Rossini, adını 19. yüzyıl besteci Gioachino Rossini'den alan bir Fransız biftek yemeğidir. Rossini'nin 19. yüzyılda yaptığı bu muhteşem yemek, günümüzde de oldukça sevilen bir lezzet. Etin ve kaz ciğerinin en güzel hali olan tournedos alla Rossini için gerekli malzemeleri ve yapım aşamalarını derledik.
’TOURNEDO ROSSİNİ TARİFİ
Yapımı için malzemeler
•600 gram dana bonfile et
•2 yemek kaşığı tereyağı
•Tuz
•Karabiber
•4 dilim baget ekmek
Salçası için:
•1 adet siyah mantar
•1 tüp kaz karaciğer ezmesi
•1 adet limon
Tournedos alla Rossini tarifi Nasıl yapılır?
Baget ekmeğinden 1 veya 2 santimetre kalınlığında 4 dilim kesin.
Bir su bardağı yardımıyla ekmekleri yuvarlak şekilli hale getirin.
Ardından yuvarlak ekmek dilimlerini yağda pembeleşinceye kadar kızartıp servis tabağına yerleştirin.
Eti de aynı ekmek gibi yuvarlak şekilde 4 parçaya bölün.
2 santimetre kalınlığında olması için inceltin ve 3-4 dakika boyunca kızartın.Daha sonra ekmeklerin üzerine yerleştirin.
Üzerine tuz ve biber serpip dondurulmuş kaz ciğerini ekleyin.
Siyah mantarları, limonlu suda bekletip zarını temizleyin ve 4'e dilimleyin.
Suda güzelce yıkayıp etten kalan yağda pişirip çok az kaynatın.
Her mantar dilimini de ciğer ezmesinin üzerine yerleştirin ve tavada kalan salçayı da üzerine gezdirin.
Dilerseniz sotelenmiş bezelye ile servis edebilirsiniz.
•600 gram dana bonfile et
•2 yemek kaşığı tereyağı
•Tuz
•Karabiber
•4 dilim baget ekmek
Salçası için:
•1 adet siyah mantar
•1 tüp kaz karaciğer ezmesi
•1 adet limon
Tournedos alla Rossini tarifi Nasıl yapılır?
Baget ekmeğinden 1 veya 2 santimetre kalınlığında 4 dilim kesin.
Bir su bardağı yardımıyla ekmekleri yuvarlak şekilli hale getirin.
Ardından yuvarlak ekmek dilimlerini yağda pembeleşinceye kadar kızartıp servis tabağına yerleştirin.
Eti de aynı ekmek gibi yuvarlak şekilde 4 parçaya bölün.
2 santimetre kalınlığında olması için inceltin ve 3-4 dakika boyunca kızartın.Daha sonra ekmeklerin üzerine yerleştirin.
Üzerine tuz ve biber serpip dondurulmuş kaz ciğerini ekleyin.
Siyah mantarları, limonlu suda bekletip zarını temizleyin ve 4'e dilimleyin.
Suda güzelce yıkayıp etten kalan yağda pişirip çok az kaynatın.
Her mantar dilimini de ciğer ezmesinin üzerine yerleştirin ve tavada kalan salçayı da üzerine gezdirin.
Dilerseniz sotelenmiş bezelye ile servis edebilirsiniz.
Gioacchino Rossini Kimdir?
Gioacchino Rossini, (d. 29 Şubat 1792, Pesaro, İtalya - ö. 13 Kasım 1868, Paris). İtalyan opera bestecisi. "Mösyö Kreşendo" takma adı ile anılır.
İtalya’nın doğu kıyısında Pesaro adlı küçük bir kasabada dünyaya geldi. Annesi opera şarkıcısı idi, babası ise korno çalardı. Çocukken şarkı söylemeye, viyolonsel ve korno çalmaya başladı. 15 yaşına geldiğinde bir müzik okuluna yazıldı ve beste yapmayı öğrendi.
İlk operası Evlilik Sözleşmesi (La Cambiale di Matrimonio) 18 yaşında Venedik’te sahnelendi, dördüncü eseri ciddi opera Tancredi ve beşinci eseri komik opera Cezayir'de İtalyan Kız (L'Italiana in Algeri) operaları ile ün kazandı. Başyapıtı Sevil Berberi (Il Barbiere di Siviglia) operasını ise 24 yaşında iken Roma’da sahneledi. Sindrella masalından esinlenen Külkedisi (La Cenerentola) operasını da aynı yıl (1816’da) yazdı. 18 – 37 yaşları arasıda 39 opera besteledi. Son operası uvertürü, fırtına sahnesi ve bale müziği ile ünlenen Guillaume Tell idi. 37 yaşında opera bestelemeyi bıraktı. Yaşadığı dönemde çok popüler bir besteci idi. Eserlerinin bir kısmı bugün de sıklıkla sahnelenir.
Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu, Paris’teki İtalyan Operası gibi birkaç yerin müzik direktörlüğünü yürüttü. 1830 Fransız Devrimi'nden önce Kral X. Charles'ın bestecisi olarak çalıştı.
Rossini iki defa evlendi. 1822'de evlendiği eşi Isabella Colbran, eserlerinin pek çoğunda baş rol oynayan bir opera sanatçısı idi. İlk eşinin ölümü üzerine 1846’da opera şarkıcısı Olympe Pélissier ile evlendi. Rossini, 1824-1836 yılları arasında yaşadığı Fransa’ya 1855’te geri döndü ve yerleşti. Evi sanatçıların buluşma noktası haline geldi. Bu dönemde "yaşlılık günahları" diye adlandırdığı besteler yapıp kendi salonunda seslendirdi. 13 Kasım 1868’de hayatını kaybetti.
İtalya’nın doğu kıyısında Pesaro adlı küçük bir kasabada dünyaya geldi. Annesi opera şarkıcısı idi, babası ise korno çalardı. Çocukken şarkı söylemeye, viyolonsel ve korno çalmaya başladı. 15 yaşına geldiğinde bir müzik okuluna yazıldı ve beste yapmayı öğrendi.
İlk operası Evlilik Sözleşmesi (La Cambiale di Matrimonio) 18 yaşında Venedik’te sahnelendi, dördüncü eseri ciddi opera Tancredi ve beşinci eseri komik opera Cezayir'de İtalyan Kız (L'Italiana in Algeri) operaları ile ün kazandı. Başyapıtı Sevil Berberi (Il Barbiere di Siviglia) operasını ise 24 yaşında iken Roma’da sahneledi. Sindrella masalından esinlenen Külkedisi (La Cenerentola) operasını da aynı yıl (1816’da) yazdı. 18 – 37 yaşları arasıda 39 opera besteledi. Son operası uvertürü, fırtına sahnesi ve bale müziği ile ünlenen Guillaume Tell idi. 37 yaşında opera bestelemeyi bıraktı. Yaşadığı dönemde çok popüler bir besteci idi. Eserlerinin bir kısmı bugün de sıklıkla sahnelenir.
Napoli'deki San Carlo Tiyatrosu, Paris’teki İtalyan Operası gibi birkaç yerin müzik direktörlüğünü yürüttü. 1830 Fransız Devrimi'nden önce Kral X. Charles'ın bestecisi olarak çalıştı.
Rossini iki defa evlendi. 1822'de evlendiği eşi Isabella Colbran, eserlerinin pek çoğunda baş rol oynayan bir opera sanatçısı idi. İlk eşinin ölümü üzerine 1846’da opera şarkıcısı Olympe Pélissier ile evlendi. Rossini, 1824-1836 yılları arasında yaşadığı Fransa’ya 1855’te geri döndü ve yerleşti. Evi sanatçıların buluşma noktası haline geldi. Bu dönemde "yaşlılık günahları" diye adlandırdığı besteler yapıp kendi salonunda seslendirdi. 13 Kasım 1868’de hayatını kaybetti.