Romantik bir Sevgililer Günü sofrası için kalpleri ısıtacak yemek tarifleri

Red velvet mascarpone topları tarifi Türkiye'de "kadife tatlısı" olarak da bilinen red velvet cake, hem kırmızı rengi hem de kadife gibi kıvamıyla çok seviliyor. Hürriyet Lezizz yazarı Derya Jerdev, bu tatlıya farklı bir yorum getirerek mascarpone kremasıyla karıştırıp atıştırmalık toplar haline getirdi. Siz de bu enfes kek toplarını denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...