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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 02 Şubat 2021 - 11:41 | 

Romantik bir Sevgililer Günü sofrası için kalpleri ısıtacak yemek tarifleri

Şubat ayı gelince Sevgililer Günü hazırlıkları da başlıyor. Geçmişte şık mekanlarda yenen Sevgililer Günü yemeklerinin yerini bu yıl pandemi nedeniyle evlerde oturulacak baş başa sofralar alacak. Hürriyet Lezizz yazarı Derya Jerdev, çorbadan tatlıya nefis bir Sevgililer Günü menüsü hazırladı sizin için. Şimdiden afiyet olsun...

Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
1Köz biber çorbası tarifi
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Köz biber çorbası tarifi

Kıpkırmızı rengiyle, mis gibi aromasıyla güzel bir köz biber çorbasına ne dersiniz? Yapılışı oldukça kolay olan köz biber çorbası tarifinin içinde bir de özel günlerde çok işinize yarayacak bir sunum ipucu bulunuyor. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...

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2Kalp caprese tarifi
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Kalp caprese tarifi

Caprese salatası, İtalyan mutfağının en tanınmış yemeklerinden. Domates, peynir ve fesleğen yapraklarından oluşan bu basit salata, en şık sofralara bile yakışıyor, hele ki sunumunda ufak dokunuşlar yaparsanız. Kalıbı kalp değil de farklı şekillerde seçerek bu salatayı başka zamanlarda da sofranın baş köşesine yakıştırabilirsiniz.

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3Fırında ballı somon tarifi
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Fırında ballı somon tarifi

Somon en lezzetli ve hazırlık süreci en kolay balıklardan. Biraz soslayıp fırına atmanız yeterli. Bezelyeli arpa şehriye pilavı ile servis edebileceğiniz nefis fırında ballı somon için malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

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4Bezelyeli arpa şehriye pilavı tarifi
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Bezelyeli arpa şehriye pilavı tarifi

Arpa şehriye teknik olarak bir tür makarna ama pişirilme tekniği nedeniyle genel olarak pilavlar arasında sayıyoruz. Bezelye taneciklerinin renk ve tat kattığı bu pilavı mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Çok beğeneceksiniz, afiyet olsun...

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5Red velvet mascarpone topları tarifi
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Red velvet mascarpone topları tarifi

Türkiye'de "kadife tatlısı" olarak da bilinen red velvet cake, hem kırmızı rengi hem de kadife gibi kıvamıyla çok seviliyor. Hürriyet Lezizz yazarı Derya Jerdev, bu tatlıya farklı bir yorum getirerek mascarpone kremasıyla karıştırıp atıştırmalık toplar haline getirdi. Siz de bu enfes kek toplarını denemek isterseniz malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. Afiyet olsun...

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6Çikolata kaplı çilek ile kalp brownie tarifi
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Çikolata kaplı çilek ile kalp brownie tarifi

Şöyle bol çikolatalı güzel bir brownie'ye kim hayır diyebilir? Hele bir de yanında çikolata kaplı çilekler olursa... Off, tadından yenmez! Özel günlerde vazgeçemeyeceğiniz bu brownie'yi mutlaka denemelisiniz...

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Derya Jerdev
Derya Jerdev
cookinart88@gmail.com
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