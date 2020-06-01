Rokfora rakip... Tam 45 ton mağarada saklanıyor

Yaptıkları peynirlerin her yıl değerlendiğini ifade eden Başlamışlı, ''Bizim peynirlerimize yabancı ülke vatandaşları özel ilgi gösteriyor, onlar daha çok alıyorlar. Böylelikle bu peynirler, tanıtılıyor ve her yıl daha çok değer kazanıyor. Bu peynirler bizlere bir gelir kaynağı oluyor. Buradan kazandığımız paralarla ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz, biz bu peynirden ve piyasadan memnunuz'' dedi.