Rize'nin geleneksel lezzeti enişte lokumu için coğrafi işaret başvurusu

Kumbasar, şöyle konuştu: “O yıllarda kaynanalar, eniştelere özel yaparlardı, hatta eniştenin bohçasına bu lokumu koyarlardı, daha sonra da düğün için eve gelen misafirlere ikram ederlerdi. Enişte lokumu, kaynana lokumu olarak da bilinmektedir. Kendisine lokum yapılan enişte olduğu için enişte, lokumu yapan kaynana olduğu için kaynana lokumu denilmiştir.”