Rize'nin asırlık lezzetli 'enişte lokumu' ile tüm Türkiye tanışacak

Enişte lokumunu kendisinin çok beğenerek tükettiğini ve herkesin de beğeneceğini dile getiren Vali Çeber “Herkes biliyor Rize çayı dünyanın en güzel, en özel çayı. Üzerine kar yağan tek çay ve Rize de bu işin merkezi. Enişte lokumu ise belki daha az bilinen bir ürünümüz. Aslında o da bizim çok geleneksel bir ürünümüz. Düğünlerden sonra gelin evlerinde bolca hazırlanıp, damat evine damat bohçası ile beraber gönderilen ve çok uzun süre tazeliğini muhafaza etme özelliği olan bir ürün. Birkaç da amacı olan bir ürün. Hem gelin aç kalmasın onu tok tutsun diye gönderildiği söylenen, hem damat evine ikram olduğu söylenen, aslında tatlı bir kurabiye. Onu çok seviyoruz, Rizeliler çok seviyor, eminim herkes de çok sevecek” dedi.