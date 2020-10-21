Rize'de kadınlar en güzel Laz böreğini yapmak için yarıştı

Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya ise ilk kez böyle bir yarışma düzenlediklerini belirterek, "Kültürümüzün yaşaması için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz de bu anlamda Laz böreği yarışması yaptık. Laz böreğimizi inşallah Türkiye'ye sevdirmiş olacağız." diye konuştu.Kahya, Laz böreği için coğrafi işaret belgesi başvurusunda bulunacaklarını bildirdi.Yarışmada birinci olan Hanife Kepenek, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Yarışmaya, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ve diğer davetliler katıldı.